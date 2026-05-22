Το άγχος των Πανελλαδικών και η αξία της ισορροπίας

Για πολλούς μαθητές, οι εξετάσεις αυτές συνδέονται με την αίσθηση ότι «όλα κρίνονται τώρα»

Θανάσης Λέλες

Το άγχος των Πανελλαδικών και η αξία της ισορροπίας
ΑΠΟΨΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν, διαχρονικά, μία από τις πιο απαιτητικές και φορτισμένες περιόδους στη ζωή ενός μαθητή. Δεν πρόκειται μόνο για μια εξεταστική διαδικασία, αλλά για μια εμπειρία που συνοδεύεται από έντονη ψυχολογική πίεση, προσδοκίες και, συχνά, φόβο αποτυχίας.

Για πολλούς μαθητές, οι εξετάσεις αυτές συνδέονται με την αίσθηση ότι «όλα κρίνονται τώρα». Και κάπου εκεί ξεκινά το άγχος να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αν βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση, ίσως σου ακούγεται γνώριμο:

Δίνεις Πανελλαδικές και νιώθεις ότι το μυαλό σου κάνει… restart κάθε 5 λεπτά;

Εδώ χρειάζεται να ειπωθεί κάτι ξεκάθαρο.

Εδώ και χρόνια, το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται. Παιδιά ικανά. Παιδιά διαβασμένα. Παιδιά που πραγματικά ξέρουν την ύλη. Και όμως, την κρίσιμη στιγμή, «κολλάνε».

Όχι γιατί δεν διάβασαν.

Αλλά γιατί το άγχος παίρνει τον έλεγχο.

Γιατί οι Πανελλαδικές δημιουργούν τόσο έντονο άγχος;

Το άγχος των Πανελλαδικών δεν σχετίζεται μόνο με τη δυσκολία της ύλης. Συνδέεται με την πίεση της στιγμής. Με την αίσθηση ότι όλα εξαρτώνται από λίγες ώρες εξέτασης.

Και κάπου εκεί προκύπτει η πιο χαρακτηριστική σκέψη:

«Το ξέρω αυτό… το ΞΕΡΩ… γιατί δεν μου έρχεται;»

Αυτό δεν είναι έλλειψη γνώσης. Είναι ψυχολογικό μπλοκάρισμα.

Γιατί οι Πανελλαδικές δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων.
Είναι και θέμα διαχείρισης του εαυτού σου.

Πώς εκδηλώνεται το άγχος;

Το άγχος μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους. Μειωμένη συγκέντρωση, αϋπνία, ένταση, εκνευρισμός ή ακόμη και σωματική κόπωση.

Σε πολλές περιπτώσεις, εκδηλώνεται με μια εσωτερική πίεση να «προλάβεις τα πάντα». Να διαβάσεις περισσότερο, να κάνεις περισσότερα, να φτάσεις ένα ιδανικό που συχνά δεν είναι ρεαλιστικό.

Και εκεί ξεκινά ένας φαύλος κύκλος:

Περισσότερη πίεση, λιγότερη απόδοση και τελικά περισσότερο άγχος.

Μερικές αλήθειες που χρειάζεται να ειπωθούν

Σε αυτή τη φάση, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αξίζει να μπουν στη σωστή τους διάσταση:

Δεν θα μάθεις όλη την ύλη σε ένα βράδυ.

Δεν θα αποδώσεις καλύτερα επειδή διάβασες 7 ώρες χωρίς διάλειμμα.

Και σίγουρα δεν βοηθά να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον που «διάβασε 12 ώρες».

Η σύγκριση είναι από τους μεγαλύτερους παράγοντες άγχους. Και ταυτόχρονα, από τους πιο ανούσιους.

Γιατί κάθε μαθητής έχει διαφορετικό ρυθμό, διαφορετικό τρόπο μάθησης και διαφορετικές αντοχές.

Ο ρόλος των γονέων και του περιβάλλοντος

Σε αυτή την περίοδο, το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι μαθητές δεν χρειάζονται επιπλέον πίεση. Χρειάζονται σταθερότητα και κατανόηση.

Οι φράσεις που μειώνουν το άγχος δεν είναι «διάβασε κι άλλο» ή «πρέπει να πετύχεις», αλλά:

«Είμαστε εδώ ό,τι κι αν γίνει»

«Κάνε την προσπάθειά σου»

«Δεν κρίνεσαι από αυτό»

Γιατί τελικά, το πιο σημαντικό που χρειάζεται να νιώσει ένας μαθητής είναι ασφάλεια, όχι πίεση.

Πρακτικοί τρόποι διαχείρισης

Η διαχείριση του άγχους δεν είναι μια θεωρητική διαδικασία· χτίζεται μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες που, όταν εφαρμόζονται με συνέπεια, κάνουν ουσιαστική διαφορά. Ένα σταθερό και ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της αβεβαιότητας και να προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου. Παράλληλα, τα διαλείμματα μέσα στη μέρα δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η συγκέντρωση και η απόδοση.

Η σωματική αποσυμπίεση, ακόμη και με έναν απλό περίπατο, λειτουργεί ανακουφιστικά, ενώ ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασικό σύμμαχο της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας. Ταυτόχρονα, η αποφυγή της συνεχούς σύγκρισης με άλλους μαθητές είναι κρίσιμη, καθώς συχνά ενισχύει το άγχος χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό όφελος.

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις τα πάντα. Χρειάζεται να κάνεις σωστά αυτά που ήδη κάνεις, με συνέπεια, μέτρο και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.

Και αν δεν πάνε όπως τα θέλεις;

Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα και το πιο σημαντικό.

Γιατί πίσω από το άγχος, υπάρχει πάντα ένας φόβος:

«Και αν δεν τα καταφέρω;»

Εδώ χρειάζεται να ειπωθεί κάτι ξεκάθαρα:

Οι Πανελλαδικές είναι σημαντικές.
Αλλά δεν είναι ολόκληρη η ζωή σου.

Ένας βαθμός δεν αποφασίζει ποιος είσαι.
Ούτε πόσο αξίζεις.

Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν διαδρομές. Υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.

Και πολλές φορές, οι πιο ουσιαστικές πορείες ξεκινούν από μια ανατροπή.

Μια διαφορετική οπτική

Ίσως το πιο ουσιαστικό που μπορεί να κρατήσει ένας μαθητής είναι αυτό:

Οι Πανελλαδικές είναι μια δοκιμασία. Όχι μια ταυτότητα.

Δεν μετρούν το μυαλό σου συνολικά. Δεν μετρούν την αξία σου. Μετρούν μια επίδοση, σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Και σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά δεν είναι η στιγμή της εξέτασης, αλλά η διαδρομή που θα ακολουθήσεις μετά.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν είναι οι Πανελλαδικές που καθορίζουν το μέλλον σου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Κυκλοφορούσε με μαχαίρι στο κέντρο και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες: Αυτοκίνητο εισβάλει σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη την ώρα που πελάτες γευματίζουν - Βίντεο

16:06ANNOUNCEMENTS

Η Serkova, η No1 Vodka στην Ελλάδα*, στην αγορά των RTD cocktails!

15:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: «Ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη - Οι συνθήκες στην Ελλάδα

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς - Τρεις ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο

15:44ΑΠΟΨΕΙΣ

Το άγχος των Πανελλαδικών και η αξία της ισορροπίας

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Αστυνομικός διοικητής μιλά τούρκικα σε οπαδούς της Φενέρ

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σκηνές χάους στα δικαστήρια – Επιτέθηκαν σε Εισαγγελέα, πέντε συλλήψεις

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Στο νοσοκομείο προληπτικά, ένιωσε αδιαθεσία

15:25ANNOUNCEMENTS

Πόση μπάλα ξέρουν οι φίλαθλοι στην Ελλάδα; - H απόλυτη προθέρμανση πριν το Παγκόσμιο με τη σειρά επεισοδίων «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας καταδικάστηκε σε φυλάκιση για επεισόδιο με διαιτητές

15:15LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: H πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών με φόρεμα-υπερπαραγωγή - Ο σχεδιαστής πίσω από τη δημιουργία

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Μάτσου Πίτσου: Αυστραλός τουρίστας έχασε την ζωή του αφού έπεσε σε χαράδρα ενώ έκανε πεζοπορία

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές με 155 «όχι» - Ποιος απείχε

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι δουλειά μας να απαντούμε στην προσωπική ατζέντα κανενός

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όσοι ζουν μέχρι τα 100 τείνουν να ακολουθούν αυτές τις 6 εβδομαδιαίες συνήθειες

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026 - Χαρδαλιάς: «Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά στην Αττική»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Οσμή αερίου στην Αττική: «Δεν προήλθε από τη θάλασσα» - Τι λέει το ΕΛΚΕΘΕ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Ξεκίνησαν για το Telekom Center Athens οι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Αστυνομικός διοικητής μιλά τούρκικα σε οπαδούς της Φενέρ

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης στο Newsbomb για τον Αλέξη Τσικόπουλο: «Στα 20 μέτρα από εκεί που τον βρήκαν είχε μια ταβέρνα, απορώ πώς δεν τον είχαν δει τόσους μήνες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Στο νοσοκομείο προληπτικά, ένιωσε αδιαθεσία

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Σκηνές χάους στα δικαστήρια – Επιτέθηκαν σε Εισαγγελέα, πέντε συλλήψεις

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς - Τρεις ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Final Four Euroleague 2026: Ξεκίνησαν για το Telekom Center Athens οι φίλαθλοι της Φενερμπαχτσέ

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Χτύπημα της ΑΑΔΕ στο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις- Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

15:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκε η πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές με 155 «όχι» - Ποιος απείχε

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

15:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: «Ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη - Οι συνθήκες στην Ελλάδα

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες εικόνες: Αυτοκίνητο εισβάλει σε εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη την ώρα που πελάτες γευματίζουν - Βίντεο

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Όσοι ζουν μέχρι τα 100 τείνουν να ακολουθούν αυτές τις 6 εβδομαδιαίες συνήθειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ