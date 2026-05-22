Το άγχος των Πανελλαδικών και η αξία της ισορροπίας

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις αποτελούν, διαχρονικά, μία από τις πιο απαιτητικές και φορτισμένες περιόδους στη ζωή ενός μαθητή. Δεν πρόκειται μόνο για μια εξεταστική διαδικασία, αλλά για μια εμπειρία που συνοδεύεται από έντονη ψυχολογική πίεση, προσδοκίες και, συχνά, φόβο αποτυχίας.

Για πολλούς μαθητές, οι εξετάσεις αυτές συνδέονται με την αίσθηση ότι «όλα κρίνονται τώρα». Και κάπου εκεί ξεκινά το άγχος να ξεφεύγει από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Αν βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση, ίσως σου ακούγεται γνώριμο:

Δίνεις Πανελλαδικές και νιώθεις ότι το μυαλό σου κάνει… restart κάθε 5 λεπτά;

Εδώ χρειάζεται να ειπωθεί κάτι ξεκάθαρο.

Εδώ και χρόνια, το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται. Παιδιά ικανά. Παιδιά διαβασμένα. Παιδιά που πραγματικά ξέρουν την ύλη. Και όμως, την κρίσιμη στιγμή, «κολλάνε».

Όχι γιατί δεν διάβασαν.

Αλλά γιατί το άγχος παίρνει τον έλεγχο.

Γιατί οι Πανελλαδικές δημιουργούν τόσο έντονο άγχος;

Το άγχος των Πανελλαδικών δεν σχετίζεται μόνο με τη δυσκολία της ύλης. Συνδέεται με την πίεση της στιγμής. Με την αίσθηση ότι όλα εξαρτώνται από λίγες ώρες εξέτασης.

Και κάπου εκεί προκύπτει η πιο χαρακτηριστική σκέψη:

«Το ξέρω αυτό… το ΞΕΡΩ… γιατί δεν μου έρχεται;»

Αυτό δεν είναι έλλειψη γνώσης. Είναι ψυχολογικό μπλοκάρισμα.

Γιατί οι Πανελλαδικές δεν είναι μόνο θέμα γνώσεων.

Είναι και θέμα διαχείρισης του εαυτού σου.

Πώς εκδηλώνεται το άγχος;

Το άγχος μπορεί να εμφανιστεί με πολλούς τρόπους. Μειωμένη συγκέντρωση, αϋπνία, ένταση, εκνευρισμός ή ακόμη και σωματική κόπωση.

Σε πολλές περιπτώσεις, εκδηλώνεται με μια εσωτερική πίεση να «προλάβεις τα πάντα». Να διαβάσεις περισσότερο, να κάνεις περισσότερα, να φτάσεις ένα ιδανικό που συχνά δεν είναι ρεαλιστικό.

Και εκεί ξεκινά ένας φαύλος κύκλος:

Περισσότερη πίεση, λιγότερη απόδοση και τελικά περισσότερο άγχος.

Μερικές αλήθειες που χρειάζεται να ειπωθούν

Σε αυτή τη φάση, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που αξίζει να μπουν στη σωστή τους διάσταση:

Δεν θα μάθεις όλη την ύλη σε ένα βράδυ.

Δεν θα αποδώσεις καλύτερα επειδή διάβασες 7 ώρες χωρίς διάλειμμα.

Και σίγουρα δεν βοηθά να συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποιον που «διάβασε 12 ώρες».

Η σύγκριση είναι από τους μεγαλύτερους παράγοντες άγχους. Και ταυτόχρονα, από τους πιο ανούσιους.

Γιατί κάθε μαθητής έχει διαφορετικό ρυθμό, διαφορετικό τρόπο μάθησης και διαφορετικές αντοχές.

Ο ρόλος των γονέων και του περιβάλλοντος

Σε αυτή την περίοδο, το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι μαθητές δεν χρειάζονται επιπλέον πίεση. Χρειάζονται σταθερότητα και κατανόηση.

Οι φράσεις που μειώνουν το άγχος δεν είναι «διάβασε κι άλλο» ή «πρέπει να πετύχεις», αλλά:

«Είμαστε εδώ ό,τι κι αν γίνει»

«Κάνε την προσπάθειά σου»

«Δεν κρίνεσαι από αυτό»

Γιατί τελικά, το πιο σημαντικό που χρειάζεται να νιώσει ένας μαθητής είναι ασφάλεια, όχι πίεση.

Πρακτικοί τρόποι διαχείρισης

Η διαχείριση του άγχους δεν είναι μια θεωρητική διαδικασία· χτίζεται μέσα από μικρές, καθημερινές συνήθειες που, όταν εφαρμόζονται με συνέπεια, κάνουν ουσιαστική διαφορά. Ένα σταθερό και ρεαλιστικό πρόγραμμα μελέτης μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της αβεβαιότητας και να προσφέρει μια αίσθηση ελέγχου. Παράλληλα, τα διαλείμματα μέσα στη μέρα δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να διατηρηθεί η συγκέντρωση και η απόδοση.

Η σωματική αποσυμπίεση, ακόμη και με έναν απλό περίπατο, λειτουργεί ανακουφιστικά, ενώ ο ποιοτικός ύπνος αποτελεί βασικό σύμμαχο της μνήμης και της πνευματικής διαύγειας. Ταυτόχρονα, η αποφυγή της συνεχούς σύγκρισης με άλλους μαθητές είναι κρίσιμη, καθώς συχνά ενισχύει το άγχος χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό όφελος.

Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να κάνεις τα πάντα. Χρειάζεται να κάνεις σωστά αυτά που ήδη κάνεις, με συνέπεια, μέτρο και εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.

Και αν δεν πάνε όπως τα θέλεις;

Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο ερώτημα και το πιο σημαντικό.

Γιατί πίσω από το άγχος, υπάρχει πάντα ένας φόβος:

«Και αν δεν τα καταφέρω;»

Εδώ χρειάζεται να ειπωθεί κάτι ξεκάθαρα:

Οι Πανελλαδικές είναι σημαντικές.

Αλλά δεν είναι ολόκληρη η ζωή σου.

Ένας βαθμός δεν αποφασίζει ποιος είσαι.

Ούτε πόσο αξίζεις.

Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχουν διαδρομές. Υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.

Και πολλές φορές, οι πιο ουσιαστικές πορείες ξεκινούν από μια ανατροπή.

Μια διαφορετική οπτική

Ίσως το πιο ουσιαστικό που μπορεί να κρατήσει ένας μαθητής είναι αυτό:

Οι Πανελλαδικές είναι μια δοκιμασία. Όχι μια ταυτότητα.

Δεν μετρούν το μυαλό σου συνολικά. Δεν μετρούν την αξία σου. Μετρούν μια επίδοση, σε μια συγκεκριμένη στιγμή.

Και σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, αυτό που τελικά κάνει τη διαφορά δεν είναι η στιγμή της εξέτασης, αλλά η διαδρομή που θα ακολουθήσεις μετά.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, δεν είναι οι Πανελλαδικές που καθορίζουν το μέλλον σου.