Ιωάννα Τούνη: H πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Καννών με φόρεμα-υπερπαραγωγή

Snapshot Η Ιωάννα Τούνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για μία ημέρα.

Το φεστιβάλ δεν είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση γίνεται κυρίως μέσω προσκλήσεων ή αγοράς ακριβών πακέτων.

Τα VIP πακέτα με πρόσβαση στο κόκκινο χαλί κοστίζουν από 5.750 έως και πάνω από 35.000 ευρώ ανά άτομο, ενώ πολυτελή πακέτα μπορούν να ξεπεράσουν τις 650.000 ευρώ.

Η παρουσία της Τούνη προκάλεσε συζητήσεις στα social media για το κόστος και την εμπειρία της πρόσβασης στο κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός.

Η ίδια φέρεται να εξασφάλισε πρόσβαση πληρώνοντας το ακριβό εισιτήριο που απαιτείται για το κόκκινο χαλί. Snapshot powered by AI

Η Ιωάννα Τούνη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Cannes Film Festival, ταξιδεύοντας στη Γαλλία για μόνο μία ημέρα, όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, εξασφάλισε εισιτήριο που της έδωσε πρόσβαση στο πολυπόθητο κόκκινο χαλί των Καννών.

Το μπλε φόρεμα που επέλεξε για την περίσταση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με όγκο και θεατρικότητα, το οποίο, όπως είπε χαρακτηριστικά, καταλαμβάνει ολόκληρη τη βαλίτσα της. Το 79ο Φεστιβάλ των Καννών διεξάγεται από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026 και, όπως κάθε χρόνο, συγκεντρώνει στη Γαλλική Ριβιέρα μεγάλα ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, μοντέλα, δημιουργούς και προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας και της showbiz.

Πίσω από αυτό το παραμυθένιο φόρεμα κρύβεται ο Valdrin Sahiti, ένας από τους πιο περιζήτητους και πολυσυζητημένους σχεδιαστές υψηλής ραπτικής παγκοσμίως.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών δεν αποτελεί ανοιχτή διοργάνωση για το ευρύ κοινό. Αρκετοί celebrities ταξιδεύουν στις Κάννες έπειτα από πρόσκληση εταιρειών, οίκων μόδας ή χορηγών που καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής.

Ωστόσο, υπάρχουν και πακέτα πρόσβασης που μπορούν να αγοράσουν πολίτες και να φωτογραφηθούν δίπλα σε διεθνείς σταρ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικά premium πακέτα μέσω επίσημων συνεργατών, τα οποία προσφέρουν περιορισμένη πρόσβαση σε όσους μπορούν να διαθέσουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Θέσεις μπαλκονιού για μεγάλες πρεμιέρες μπορεί να κοστίζουν περίπου 5.750 ευρώ

VIP red carpet πακέτα με τιμές που περιλαμβάνουν πρόσβαση στο κόκκινο χαλί, φωτογράφηση, προβολές και πάρτι. Οι τιμές κυμαίνονται από €5.750 έως και άνω των €10.000 ανά άτομο και μπορούν να φτάσουν και τις €35,000 ανάλογα με τη θέση (θεωρείο ή πλατεία) και την εκδήλωση (π.χ. Τελετή Έναρξης).

Η εμφάνιση της Ιωάννα Τούνη στις Κάννες προκάλεσε αμέσως συζητήσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν τόσο την παρουσία της στο κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός όσο και το υψηλό κόστος που απαιτείται για μια τέτοια εμπειρία.

Διαβάστε επίσης