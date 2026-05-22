Τασούλας σε πριγκίπισσα Άννα: «Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από τη Μάχη της Κρήτης»

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε την πριγκίπισσα Άννα και τον σύζυγό της στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
  • Η Μάχη της Κρήτης αναγνωρίστηκε ως σημαντικός αγώνας κατά του Ναζισμού, με κοινές μνήμες μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.
  • Η πριγκίπισσα Άννα, ως Πρόεδρος των Πολεμικών Κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας, θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κοιμητήριο στα Χανιά.
  • Επισημάνθηκε η σύνδεση των δύο χωρών μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής, με την πριγκίπισσα Άννα να είναι επικεφαλής της Βρετανικής Ολυμπιακής Επιτροπής.
  • Η πριγκίπισσα Άννα τόνισε τη σημασία της «Αποστολής για τους Ναυτικούς», ενός οργανισμού που προσφέρει υποστήριξη σε ναυτικούς παγκοσμίως ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου ή φυλής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, το πρωί της Παρασκευής (22/05) υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον σύζυγό της, αντιναύαρχο σερ Τίμοθι Λόρενς, με την ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Ελλάδα για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του Ναζισμού.

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Ολόκληρη η συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Υψηλοτάτη Πριγκίπισσα Άννα, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδέχομαι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, εσάς και τον σύζυγό σας, τον Σερ Τίμοθι Λόρενς, με την ευκαιρία της επισκέψεώς σας στην Ελλάδα για να παρευρεθείτε στην 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Όπως προφανώς ξέρετε, η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη τη μάχη, οι λαοί μας πήραν μέρος σε εκείνη τη μάχη κατά της εισβολής του ναζισμού στο νησί της Κρήτης. Και αυτή η μνήμη μας συνοδεύει ακόμη και σήμερα και έτσι η παρουσία σας εκεί θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα, Ελλήνων και Βρετανών από κοινού, σε εκείνη την εισβολή του ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης.

Υπό την ιδιότητά σας ως Προέδρου των Πολεμικών Κοιμητηρίων της Κοινοπολιτείας, θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε και το Συμμαχικό Κοιμητήριο στην Κρήτη, στα Χανιά. Η επίσκεψή σας εκεί θα σας δώσει την ευκαιρία να διαπιστώσετε την έκταση της συναδέλφωσης των λαών μας, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, αλλά και μετά. Και μας φέρνει σήμερα δύο λαούς, δύο χώρες, πιο κοντά στο πλαίσιο του αγώνα μας για την επικράτηση της διεθνούς ειρήνης και του διεθνούς δικαίου καθώς και την κατοχύρωση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αλλά και οι άλλες ιδιότητές σας, τις οποίες υπηρετείτε με θαυμάσιο τρόπο, συνδέουν τις δύο χώρες μας. Είστε Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Μεγάλης Βρετανίας και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και αυτή σας η ιδιότητα, μας φέρνει πάλι κοντά. Εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το μήνυμα του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων είναι πολύ χρήσιμο σήμερα να ακουστεί και πάλι, ιδίως, λόγω των συνεχιζόμενων συρράξεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ώστε να επικρατήσει το πνεύμα της καταλλαγής και της ειρήνης.

Η χώρα σας, Υψηλοτάτη, υπήρξε θαλασσοκράτειρα για αιώνες. Στη σημερινή εποχή το Εμπορικό Ναυτικό της Ελλάδος είναι το μεγαλύτερο Εμπορικό Ναυτικό του κόσμου, οπότε και η άλλη ιδιότητά σας, ως Προέδρου της “Αποστολής για τους Ναυτικούς”, μάς είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ιδιαίτερα ωφέλιμη, γιατί προσφέρει στους ναυτικούς εδώ και δεκαετίες. Προσφέρει σιγουριά, προσφέρει συμπαράσταση, προσφέρει αισιοδοξία με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτετε για τους ανθρώπους της θάλασσας.

Συνεπώς πρέπει να το παραδεχτούμε, μέσα από τις διάφορες ιδιότητες τις οποίες υπηρετείτε επάξια επί σειρά ετών, συνδέεστε πολύ στενά με την χώρα στην οποία βρίσκεστε σήμερα.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, και πάλι, εσάς και τον σύζυγό σας στην Ελλάδα και εύχομαι η αποστολή σας και η παρουσία σας εδώ να ευδοκιμήσει και να πετύχετε τους στόχους σας.

ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΝΝΑ: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Αυτός ο εορτασμός της 85ης επετείου [της Μάχης της Κρήτης] είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους.

Έχω επισκεφθεί ξανά την Ελλάδα στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και βεβαίως και αργότερα, για την παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, πράγμα το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο.

