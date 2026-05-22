Γροιλανδία: Εκατοντάδες διαδηλωτές στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του αμερικανικού προξενείου

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του αμερικανικού προξενείου στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, την Νουούκ, για να διαμαρτυρηθούν κατά των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να καταλάβει την χώρα.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες της Γροιλανδίας και πλακάτ με συνθήματα όπως «We are not for sale» (Δεν είμαστε προς πώληση) και «Make America Go Away!» (Κάντε την Αμερική να φύγει μακριά), ενώ γύρισαν την πλάτη τους στο προξενείο και τήρησαν σιγή δύο λεπτών για να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους προς τις ΗΠΑ.

Οι νέοι χώροι του προξενείου είχαν εγκαινιαστεί λίγο νωρίτερα παρουσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Δανία, Κένεθ Χάουερι.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. Τραμπ) έχει αποκλείσει τη χρήση βίας. Το μέλλον της Γροιλανδίας είναι μια απόφαση που οι ίδιοι οι Γροιλανδοί πρέπει να λάβουν», δήλωσε ο πρεσβευτής στα εγκαίνια, σύμφωνα με το γροιλανδικό δίκτυο KNR.

The US opening of a larger diplomatic hub in Greenland was met by demonstrators opposed to President Trump's ambition for greater influence in the Arctic island, while local government ministers shied away from the event

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, αρνήθηκε να συμμετάσχει στα εγκαίνια.

Λίγες ημέρες πριν, ο Νίλσεν είχε συναντηθεί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ για τη Γροιλανδία, Τζεφ Λάντρι, ο οποίος έφτασε στη Νουούκ χωρίς πρόσκληση, πέντε μήνες μετά τον διορισμό του.

Ο Λάντρι είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν την παρουσία τους στο αυτόνομο αυτό έδαφος της Δανίας.

«Πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα οι ΗΠΑ να αφήσουν ξανά το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τζεφ Λάντρι στο AFP. «Η Γροιλανδία έχει ανάγκη τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

The demonstration against the USA has now begun and is on its way to the American consulate in Nuuk, Greenland.



May 21, 2026

Νωρίτερα τον Μάιο, το BBC μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν τακτικές διαπραγματεύσεις με τη Δανία για να επεκτείνουν την στρατιωτική τους παρουσία στη Γροιλανδία, την ώρα που οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που είναι ενήμεροι για το θέμα και μίλησαν στο βρετανικό μέσο, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ανοίξουν τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα του εδάφους της Γροιλανδίας, μια αυτόνομη περιοχή και συνιστώσα χώρα της Δανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να επιλύσουν τη διπλωματική κρίση που πυροδότησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν απείλησε να καταλάβει τη χώρα με τη βία.

