Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι δουλειά μας να απαντούμε στην προσωπική ατζέντα κανενός

Απάντηση στα πυρά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το βήμα της Βουλής, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Ertnews Radio.

«Η δική μας υποχρέωση και προτεραιότητα είναι να απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία με πολιτικές, με παραδοτέα και με το να διορθώνουμε τα λάθη τα οποία ο κόσμος μας ζητάει να διορθώσουμε. Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα, είτε σε μια επίθεση, πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο», είπε και συνέχισε:

«Εδώ είμαστε να απαντάμε σημείο - σημείο όταν τίθεται κάτι επί της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά δεν είναι δουλειά της Κυβέρνησης, ούτε θα αναλώσει τον χρόνο της, ο οποίος πρέπει να αναλώνεται στο να απαντάμε επί πολιτικών, για να απαντάμε σε προσωπικές ατζέντες».

Αναφορικά με τη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης για εξεταστική επιτροπή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να απαντήσει στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο, να πάει τη χώρα μπροστά και να διορθώσει τα λάθη της και η αντιπολίτευση θέλει να μας επαναφέρει στα αμφιθέατρα της δεκαετίας του ’80 και του ’90. Και αυτός είναι και ο λόγος της έντασης».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Η ένταση είναι τεχνητή, με αυτό τον τρόπο μόνο προσπαθούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη προγραμματικού και τεκμηριωμένου λόγου, ακόμα και στη σημερινή συζήτηση η κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ένα παρεμπίπτον ζήτημα, νομικά με μια άρτια θεωρώ νομική τεκμηρίωση. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση, μπορώ να το αναλύσω αν θέλετε και να σας απαντήσω σε ό,τι απορία έχετε, η αντιπολίτευση επέλεξε αντί να αντικρούσει με τα δικά της επιχειρήματα, νομικά και πολιτικά, κυρίως νομικά γιατί αυτό είναι ένα νομικό θέμα, αλλά και με ουσιαστικά επιχειρήματα, επέλεξε τις φωνές, την αποχώρηση, την φυγή».

«Οι πολίτες εκλέγουν τους βουλευτές και δίνουν τους συσχετισμούς στα κόμματα για να δίνουν μάχες με την παρουσία τους στη Βουλή και όχι αποχωρώντας. Αυτές οι πρακτικές θεωρώ ότι είναι παρωχημένες και στο τέλος της ημέρας, δεν αφορούν καθόλου αυτές οι συζητήσεις, προσέξτε δεν υποτιμώ την συζήτηση για το όποιο θέμα στη Βουλή, αλλά αυτός ο τρόπος της συζήτησης και αυτές οι συγκρούσεις που τροφοδοτεί η αντιπολίτευση δεν αγγίζουν καθόλου την κοινωνία και τα προβλήματα που έχει, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε».

Απαντώντας για τους λόγους που η κυβέρνηση ζήτησε τελικά η πρόταση για εξεταστική να ψηφιστεί από 151 βουλευτές και όχι από 120, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε:

«Πολύ λογική ερώτηση και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση και αν καθόταν η αντιπολίτευση και την άκουγε, νομίζω ότι θα είχε πειστεί, τέλος πάντων θα προσπαθούσαμε να την πείσουμε, θεωρώ ότι η στάση αυτή ήταν προδιαγεγραμμένη της αντιπολίτευσης. Καταρχάς τι είπε ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της κυβερνητικής πλειοψηφίας; Ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αφορά τη λειτουργεία της ΕΥΠ και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή με το αντικείμενο δράσης των μυστικών υπηρεσιών και μάλιστα επικαλέστηκε συγκεκριμένα σημεία και από την λειτουργία της ΕΥΠ και μια σειρά από επιχειρήματα και νομικά και πραγματικά. Έρχεται λοιπόν πολύ λογικά ένα μέρος του δημοσιογραφικού κόσμου και η αντιπολίτευση, φαντάζομαι, αλλά δεν έμεινε να το κάνει και ρωτάει; “παιδιά το ‘22 που συστάθηκε και πάλι εξεταστική επιτροπή, γιατί δεν τα είπατε αυτά;”. Πρώτον το 2022, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν είχε καταψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή, είχε ψηφίσει παρών άρα, δεν ήταν κατά ούτως ώστε να θέσει κάποιο παρεμπίπτον ζήτημα. Πρώτον. Δεύτερον, η υπόθεση από το 2022, γιατί άλλαξε η στάση μας;- από το 2022 μέχρι σήμερα ερευνάτο ενδελεχώς από τη Δικαιοσύνη- η οποία έχει εκδώσει τρεις διατάξεις σε ανώτατο επίπεδο για την όποια εμπλοκή κρατικών λειτουργών, όπου έχει δώσει και για πολλά άλλα ζητήματα σαφέστατες απαντήσεις, νομικά τεκμηριωμένες που αδυνατούμε εκ του ρόλου μας -και αλίμονο αν ίσχυε το αντίθετο- να σχολιάσουμε και έχει εκδοθεί και μια πρωτόδικη απόφαση για τέσσερις ιδιώτες η οποία έχει εφεσιβληθεί και εκκρεμεί ο δεύτερος βαθμός».

«Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, νέο, που να μην το ερευνά η δικαιοσύνη, κάποιο νέο δεδομένο, που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει εξεταστική. Τώρα, ως προς την επιπλέον, το 120-151, ζητήματα εθνικής ασφαλείας, εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, υπάρχει και η εμπειρία από το 2022 μέχρι σήμερα, όπου η Αντιπολίτευση έχει αποδείξει, με την εμπειρία, μάλιστα, των προηγούμενων ημερών, ότι δεν σέβεται ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες απορρήτου, εμπιστευτικότητας και μυστικότητας αυτών των συζητήσεων. Μιλάμε για την Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια, υπεύθυνη για την εθνική ασφάλεια της χώρας και πιστέψτε με, έχει συμβάλλει τα μέγιστα χωρίς να μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες, σε πολύ κρίσιμες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να είμαστε ασφαλείς, που άπτονται και ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και άμυνας», συνέχισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τονίζοντας: «Καταρχάς και ο ίδιος ο Εκπρόσωπος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη προ ημερών, είχε στην πραγματικότητα ομολογήσει για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, γιατί ακριβώς αυτό έχει να κάνει με την ΕΥΠ. Και το ξαναλέω: Η ΕΥΠ, οι αρμοδιότητές της, όπως πολύ αναλυτικά τα παρέθεσε ο κ. Βορίδης, εφάπτονται όλων όσων αναφέρει το άρθρο του κανονισμού της Βουλής για αναγκαιότητα πλειοψηφίας 151 εδρών. Το βασικό, όμως, επιχείρημα δεν είναι το τι μας έδειξε η Αντιπολίτευση ως στάση τα τελευταία χρόνια. Αυτό ήταν ένα επιπλέον επιχείρημα. Το ξαναλέω: Το 2022 εμείς δεν ήμασταν κατά της Εξεταστικής, ούτως ώστε να θέσουμε ένα παρεμπίπτον ζήτημα. Εμείς ψηφίσαμε «παρών», έγινε η Εξεταστική, έπρεπε να γίνει μια εξεταστική, που οδήγησε όπου οδήγησε. Από εκεί και πέρα, η Δικαιοσύνη ανέλαβε και πλέον θεωρούμε, όντες κατά και επί της ουσίας αλλά και επί του νομικού, ότι η όποια απόφαση έπρεπε να ληφθεί με τους 151 για τους λόγους που παρέθεσε ο κ. Βορίδης και τους υιοθετούμε πλήρως και τους επαναλαμβάνω κι εγώ για να συζητήσουμε και κάτι άλλο».

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα για σύσταση Εξεταστικής, ποιο είναι το παρεπίμπτον, όταν τίθεται ζήτημα εθνικής άμυνας, ή εξωτερικής πολιτικής δεν αρκεί η μειοψηφία, αλλά απαιτείται πλειοψηφία. Αυτό λέμε εμείς. Δεν είναι ότι δεν δύναται να συσταθεί Εξεταστική επιτροπή, αλλά ότι συστήνεται με απόφαση πλειοψηφίας. Αυτό είπαμε. Εμείς δεν την μπλοκάραμε», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Θέσαμε ένα θέμα με νομικά επιχειρήματα με βάση το οποίο έπρεπε να υπάρχουν 151 ψήφοι για να περάσει. Αυτή ήταν η θέση μας. Ψηφοφορία θα γινόταν δηλαδή. Δεν είναι μόνο νομικές αντιφάσεις. Μόνο στο τίτλο της, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ λέει για εικαζόμενη συμμετοχή της ΕΥΠ στην υπόθεση. Ένα ερώτημα απλό, που το έβαλε και ο κ. Βορίδης: Η προστασία εδαφικής ακεραιότητας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι; Προφανώς και έχει. Η προστασία εθνικών στρατηγικών, συμφερόντων, στρατιωτικών έχουν σχέση με την εθνική άμυνα; Αφού μιλάνε, λοιπόν, για παράνομες παρακολουθήσεις στρατιωτικών κλπ. κλπ., όλα αυτά δεν άπτονται ή ενδέχεται να άπτονται ζητήματα εθνικής ασφαλείας και άμυνας;»

Σχετικά με το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας από το ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε: «Λοιπόν, καταρχάς καλοδεχούμενη. Γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε επί συνόλου. Άλλο αν η αντιπολίτευση κραυγάζει, εδώ και στον προϋπολογισμό κραυγάζει. Εμείς θα συζητήσουμε επί της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ αν κατατεθεί. Αν κατατεθεί, εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Αλλά γιατί θεωρώ ότι αυτό που θέλει η κοινωνία είναι την προγραμματική αντιπαράθεση επί πεπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων που δεν έχει η αντιπολίτευση και δυστυχώς ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά με βάση αυτό το οποίο μου είπατε, δηλαδή ότι όχι απλά την καταθέτουν, αλλά θέλουν να ευδοκιμήσει, ούτως ή άλλως όταν καταθέτεις μία πρόταση αυτός είναι ο στόχος σου, τι ζητάνε, κύριε Τάκη; Ζητάνε εκλογές. Πάρα πολύ ωραία, ζητάνε εκλογές. Εμείς έχουμε πει το 2027. Ζητάνε εκλογές, ενώ δεν ξέρουν αν θα είναι δεύτεροι με βάση και τις δημοσκοπήσεις και έχουν μεγάλη απόσταση από το πρώτο κόμμα. Και οι ίδιοι έχουν δηλώσει ότι καλύτερα ακυβερνησία, έτσι έχουν πει στο συνέδριό τους, είναι η θέση Δούκα που έγινε θέση ΠΑΣΟΚ, παρά μία κυβέρνηση η οποία μπορεί να έχει μέσα την «κακιά δεξιά», όπως μας ονομάζουν, με άλλα διάφορα κοσμητικά επίθετα. Χωρίς πρόγραμμα, εγώ δεν θυμάμαι κάποιο κοστολογημένο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ούτε στο συνέδριο, ούτε τις τελευταίες μέρες, κάποιες αοριστίες έχουν ακουστεί και κάποιες επικίνδυνες προτάσεις όπως η τετραήμερη εργασία, που στη συνέχεια τη μάζεψαν και είπαν «δεν, ναι, δεν εννοούσαμε για όλα, για παντού, έχει προϋποθέσεις, δεν είναι για όλους τους κλάδους». Σας παραπέμπω στην αρχική πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί λένε πάρα πολλά ψέματα, η αρχική πρόταση πάντως του κυρίου Ανδρουλάκη δεν είχε καμία προϋπόθεση για κανέναν συγκεκριμένο κλάδο. Έχω μπροστά μου την πρότασή του την οποία έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 29 Απριλίου στον λογαριασμό του στο Χ. Οπότε, καταλήγω: ζητάνε κάτι το οποίο δεν μπορούν να υποστηρίξουν. Δικαίωμά τους. Κοινοβουλευτικό τους δικαίωμα, να βρουν τις υπογραφές. Εδώ είμαστε, λοιπόν, εφόσον το καταθέσουν, όπως λένε από βδομάδα, να τα συζητήσουμε όλα στη Βουλή. Και για να μην αφήνω κάτι αναπάντητο για άλλη μια φορά θα πάει «κουβά» μια πρόβλεψη περί της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και θα αποδειχθεί ότι είναι πιο η συνεκτική, συμπαγής, κοινοβουλευτική ομάδα, Κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας».