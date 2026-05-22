Ειρήνη Αγαπηδάκη: Στο νοσοκομείο προληπτικά, ένιωσε αδιαθεσία
Αδιαθεσία ένιωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ενώ βρισκόταν στη Βουλή.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Βουλής, και έπειτα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και με ασθενοφόρο διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Η κ. Αγαπηδάκη είναι καλά στην υγεία της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:
«Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας».
