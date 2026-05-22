Θεσσαλονίκη: Πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας καταδικάστηκε σε φυλάκιση για επεισόδιο με διαιτητές

Snapshot Ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 μηνών για βιαιοπραγία σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το επεισόδιο συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 μετά από αγώνα της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και αθώωσε τον κατηγορούμενο για απειλή και παράνομη είσοδο.

Ο 65χρονος παραιτήθηκε από την προεδρία του συλλόγου και εκπροσωπήθηκε νομικά λόγω προβλήματος υγείας.

Ο διαιτητής που φέρεται ως θύμα ανέφερε ότι δεν αισθάνθηκε απειλή παρά τις έντονες εκφράσεις του κατηγορούμενου.

Σε ποινή φυλάκισης 4 μηνών, την οποία καλείται να εκτίσει, καταδικάστηκε πρόεδρος ερασιτεχνικού ποδοσφαιρικού σωματείου της Θεσσαλονίκης για επεισόδιο που προκάλεσε μετά τη λήξη αναμέτρησης της ομάδας του στον χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών. Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέβη τον Οκτώβριο του 2024 για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μακεδονίας, σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, έκρινε ένοχο τον 65χρονο για βιαιοπραγία μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Με την ίδια απόφαση αθωώθηκε για τις πράξεις της απειλής και της παράνομης εισόδου στα αποδυτήρια και τους εσωτερικούς χώρους του γηπέδου. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε συνολική φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς αναστολή, ποινή την οποία δεν εξέτισε καθώς είχε γίνει δεκτό το αίτημα να ανασταλεί η εκτέλεση της για οικογενειακούς λόγους.

Ο 65χρονος, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την υπόθεση από την προεδρία του συλλόγου, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο- επικαλούμενος πρόβλημα υγείας, ενώ εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Η υπεράσπισή του ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος επιχείρησε να λειτουργήσει ως «ασπίδα προστασίας» επειδή υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες από τους οπαδούς για τις διαιτητικές αποφάσεις. Όσον αφορά την παρουσία του στα αποδυτήρια των διαιτητών τονίστηκε ότι ο λόγος ήταν για την καταβολή των αμοιβών και οδοιπορικών τους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις από την γηπεδούχο ομάδα.

Ως μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ο διαιτητής της συγκεκριμένης αναμέτρησης- φερόμενο ως θύμα της επίθεσης. «Είπε κάποια πράγματα εκτός των επιτρεπόμενων ορίων, αλλά αυτά συμβαίνουν στις κατηγορίες αυτές» ανέφερε, τονίζοντας ότι δεν αισθάνθηκε απειλή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

