Άρτα: Σκηνές χάους στα δικαστήρια – Επιτέθηκαν σε Εισαγγελέα, πέντε συλλήψεις

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο της Άρτας, όταν μια ομάδα πέντε ατόμων προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση, στρεφόμενη μάλιστα κατά εισαγγελικού λειτουργού.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών ανδρών και μιας αλλοδαπής γυναίκας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι διατάραξαν την ομαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ επιτέθηκαν φραστικά και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον Εισαγγελέα.

Το επεισόδιο είχε και συνέχεια καθώς δύο από τους συλληφθέντες αρνήθηκαν πεισματικά να δώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, προσθέτοντας το αδίκημα της απείθειας στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πλέον βαριές κατηγορίες για:

Διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών.

Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Απείθεια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας για τα περαιτέρω.

