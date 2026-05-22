Θρίλερ στη Λάρισα: Κυκλοφορούσε με μαχαίρι στο κέντρο και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί

Snapshot Άνδρας κυκλοφορούσε στο κέντρο της Λάρισας με μαχαίρι και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί.

Υπάρχει υπόνοια ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Η αστυνομία επενέβη με ομάδα ΔΙΑΣ και προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα.

Η επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) στο κέντρο της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, άνδρας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με μαχαίρι στην οδό Μιαούλη και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία η οποία επενέβη με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

