Θρίλερ στη Λάρισα: Κυκλοφορούσε με μαχαίρι στο κέντρο και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί
Αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το συμβάν και προχώρησαν στην προσαγωγή του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Άνδρας κυκλοφορούσε στο κέντρο της Λάρισας με μαχαίρι και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί.
- Υπάρχει υπόνοια ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια μέθης.
- Η αστυνομία επενέβη με ομάδα ΔΙΑΣ και προχώρησε στην προσαγωγή του άνδρα.
- Η επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού.
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/5) στο κέντρο της Λάρισας.
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, άνδρας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με μαχαίρι στην οδό Μιαούλη και απειλούσε να αυτοτραυματιστεί. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας ενδέχεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία η οποία επενέβη με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:06 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Serkova, η No1 Vodka στην Ελλάδα*, στην αγορά των RTD cocktails!
15:44 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Το άγχος των Πανελλαδικών και η αξία της ισορροπίας
13:02 ∙ WHAT THE FACT
Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά
12:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ