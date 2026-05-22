Θεσσαλονίκη: Κοράκι επιτίθεται σε περαστικούς - Τρεις ελαφρά τραυματίες, δείτε βίντεο

Επίθεση από… κοράκι δέχθηκαν τρία άτομα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το κοράκι τραυμάτισε ελαφρά τρία άτομα και επιτέθηκε σε πολλά περισσότερα στην προσπάθεια του πτηνού να προστατέψει το μικρό του, που άγνωστο πώς, βρέθηκε στο πεζοδρόμιο της οδού Ολυμπιάδος.

Οι τραυματίες φέρουν αμυχές και μικρές πληγές από τα νύχια του πτηνού το οποίο όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί κινούνταν εναντίον οποιοδήποτε έβλεπε να κινεέιται προς το σημείο που ήταν το μικρό του.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την αστυνομία η οποία δήλωσε αναρμόδια να επέμβει και τους παρέπεμψε στον δήμο ο οποίος ανέφερε ότι έπρεπε να καλέσουν κάποια φιλοζωική.

Το πτηνό ωστόσο εξακολουθούσε να επιτίθεται σε ανυποψίαστους περαστικούς από το σημείο με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση. Μάλιστα, ένοικοι των γύρω διαμερισμάτων αναγκάστηκαν να κλείσουν τις μπαλκονόπορτες και να εγκαταλείψουν τα μπαλκόνια.

Η λύση δόθηκε από καταστηματάρχη της περιοχής ο οποίος αφού φόρεσε κράνος μοτοσικλέτας και πήρε μια σκούπα ώστε να προφυλαχθεί από τις επιθέσεις του κορακιού, περισυνέλεξε σε ένα χαρτοκιβώτιο το μικρό και το μετέφερε σε γειτονικό πάρκο όπου το άφησε προκειμένου να το εντοπίσει η τρομαγμένη μητέρα του, όπως κι έγινε.

