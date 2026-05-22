Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

Δημήτρης Δρίζος

  • Το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή Βασίλη Τσιάρτα πρόκειται να πλειστηριαστεί με αρχική τιμή προσφοράς 1.316.000 ευρώ μετά από δικαστική διόρθωση.
  • Το ακίνητο, συνολικής έκτασης 652 τ.μ. με διώροφη κατοικία και πισίνα, αγοράστηκε το 2001 από τον Τσιάρτα κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
  • Οι προηγούμενοι πλειστηριασμοί, από το 2018 έως το 2024, είτε απέβησαν άγονοι είτε ανεστάλησαν λόγω νομικών ενεργειών και διαφοροποιήσεων στην εκτίμηση της αξίας.
  • Η Cepal, διαχειρίστρια των απαιτήσεων, ζήτησε και πέτυχε την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς μετά από προσφυγή στο δικαστήριο.
  • Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και οκτώ χρόνια, με συνεχείς νομικές αντιδικίες για τη διατήρηση του ακινήτου από τον Βασίλη Τσιάρτα.
Επιστρέφει ο εφιάλτης των πλειστηριασμών για τον βετεράνο ποδοσφαιριστή της Εθνικής και της ΑΕΚ Βασίλη Τσιάρτα, καθώς στις 22 Ιουλίου βγαίνει στο «σφυρί» -για πολλοστή φορά- η βίλα του στη θέση Νέα Φιλοθέη της Καλογρέζας, στο Μαρούσι, με υψηλότερη τιμή εκκίνησης!

Πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2018 και, οκτώ χρόνια μετά, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο τελευταίο «επεισόδιο», που είχε παιχτεί στις 24 Απριλίου, η τιμή πρώτης προσφοράς ήταν 809.000 ευρώ, αλλά υπήρξε αναστολή, πέραν των άλλων και κατόπιν ανακοπής που άσκησε η επισπεύδουσα Cepal.

Ειδικότερα, η Cepal με την ανακοπή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αιτήθηκε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης του Ιουνίου 2025 όσον αφορά την εκτίμηση της αγοραίας αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς (στα 809.000 ευρώ).

Το δικαστήριο έκρινε ουσιαστικά βάσιμη την ανακοπή και την έκανε τελικά δεκτή, διατάσσοντας τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, ορίζοντας ως νέα τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό του 1.316.000 ευρώ. Ετσι, οδηγούμαστε σε νέο πλειστηριασμό, με τιμή εκκίνησης το 1.316.000 ευρώ!

Ο Βασίλης Τσιάρτας, ο οποίος θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών και με σημαντική διεθνή καριέρα, όλα αυτά τα χρόνια δίνει σκληρή μάχη με νομικά μέσα, προκειμένου να σώσει το ακίνητό του, το οποίο απέκτησε τον Δεκέμβριο του 2001, την περίοδο που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και δύο χρόνια μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από τη Σεβίλλη.

Εντός του οικοπέδου των 652 τετραγωνικών μέτρων υφίσταται διώροφη κατοικία, που αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 316,54 τετραγωνικών μέτρων, ισόγειο 199,25 τ.μ. και πρώτο όροφο 184,67 τ.μ.

Το υπόγειο περιλαμβάνει τέσσερις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων, αποθήκες, γκαράζ, μηχανοστάσιο, πλυντήριο-σιδερωτήριο, λινοθήκη, ψυγείο, W.C., lift, σκάλα ανόδου και ράμπα για το γκαράζ.

Το ισόγειο περιλαμβάνει την είσοδο του κτιρίου, καθιστικό, γραφείο, τραπεζαρία, W.C., lift, σκάλα και τρεις ημιυπαίθριους χώρους, ενώ ο πρώτος όροφος περιλαμβάνει το δώμα, δύο υπνοδωμάτια, ξενώνα, dressing room, τρία λουτρά, σάουνα, σκάλα, lift, W.C., master bedroom, ημιυπαίθριο χώρο, λουτρό και δύο ξύλινες πέργκολες. Στη βίλα του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή υπάρχει, επίσης, πισίνα.

Το ακίνητο πρωτοβγήκε στο «σφυρί» στις 19 Δεκεμβρίου 2018, με επισπεύδουσα την Alpha Bank και με τιμή εκκίνησης 1.060.000 ευρώ, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα. Ακολούθησε δεύτερος πλειστηριασμός στις 27 Φεβρουαρίου 2019, που κατέληξε και αυτός άγονος. Στη συνέχεια προγραμματίστηκε, για τρίτη φορά, για τις 9 Νοεμβρίου 2022, και με επισπεύδουσα την Cepal, ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της Galaxy II Funding Designated Activity Company (ειδική διάδοχος της Alpha Bank), αλλά η διαδικασία ανεστάλη.

Ακολούθησαν και άλλες αναρτήσεις στην πλατφόρμα πλειστηριασμών, όπως για τις 17 Ιανουαρίου 2024, πάλι με επισπεύδουσα τη Cepal, αλλά με την τιμή εκκίνησης να έχει αυξηθεί -με βάση νεότερη έκθεση εκτίμησης του Μαΐου 2023- στα 1.815.000 ευρώ. Και σε αυτήν την περίπτωση υπήρξε αναστολή.

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

