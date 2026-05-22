Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται καταιγίδες το Σάββατο, με επέκταση των φαινομένων σε παραθαλάσσιες περιοχές τις βραδινές ώρες.

Το επερχόμενο Σαββατοκύριακο αναμένεται να φέρει έντονη αστάθεια σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η πιο κρίσιμη ημέρα θα είναι το Σάββατο, με εκτεταμένες βροχές και ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τα καιρικά φαινόμενα ξεκινούν από το Αιγαίο και βαθμιαία επεκτείνονται στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η αστάθεια το Σάββατο θα είναι πιο έντονη, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το πρωί έως το βράδυ, ενώ την Κυριακή αναμένεται περιορισμός των φαινομένων. Ωστόσο, ο άστατος χαρακτήρας του καιρού θα συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας.

Τα μεσημέρια και απογεύματα, θα αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα νέφη, αρχικά στα ορεινά και αργότερα σε πεδινές περιοχές, προκαλώντας βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Σήμερα, ήδη παρατηρείται αύξηση του νεφοσκεπούς στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, με βροχές να επεκτείνονται σταδιακά προς τα βουνά της Κρήτης.

Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, θα αναπτυχθούν καταιγιδοφόρα νέφη στα ορεινά, με βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν και σε παραθαλάσσιες περιοχές τις βραδινές ώρες. Το Σάββατο η αστάθεια θα είναι πιο έντονη, με φαινόμενα να εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού και να επεκτείνονται στη συνέχεια σε όλη την περιοχή.

Παρόμοιο σκηνικό προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει άστατος κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Το Σάββατο θα κορυφωθεί το κύμα αστάθειας, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να πλήττουν κυρίως την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Κρήτη. Υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ηλεκτρικών φαινομένων. Τις βραδινές ώρες και την Κυριακή, η αστάθεια θα περιοριστεί, όμως βροχοπτώσεις είναι πιθανές στο εσωτερικό της χώρας κατά το απόγευμα.

Η Δευτέρα αναμένεται με πιο περιορισμένη αστάθεια, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι το άστατο μοτίβο μπορεί να συνεχιστεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, πριν την πλήρη επικράτηση πιο θερμών καιρικών συνθηκών.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

