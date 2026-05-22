Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας έως τις 19 Ιουνίου

Ο λόγος της διακοπής λειτουργίας είναι να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι δοκιμές των συστημάτων στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας έως τις 19 Ιουνίου

Συρμοί του μετρό Θεσσαλονίκης

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης θα διακοπεί προσωρινά από 29 Μαΐου έως 19 Ιουνίου 2026 για την ολοκλήρωση των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά.
  • Ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με ενισχυμένα δρομολόγια και επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραμμής Μ1 για την κάλυψη των μεταφορικών αναγκών.
  • Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί από τις 5:00 έως τις 24:00 με συχνότητα 7 λεπτών, εξυπηρετώντας διαδρομή από Νέα Ελβετία έως Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.
  • Πρόσθετα δρομολόγια θα ενισχύσουν τις γραμμές 3, 31 και 39 για καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
  • Ο ΟΑΣΘ θα αναστείλει άδειες οδηγών και σταθμαρχών για το διάστημα της διακοπής, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
Snapshot powered by AI

Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα μείνει η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τις 19 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, ο λόγος είναι η διασφάλιση της ασφαλούς ολοκλήρωσης των δοκιμών και των ελέγχων των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών, στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθενται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

Τι αλλάζει στις μετακινήσεις στα ΜΜΜ της Θεσσαλονίκης

Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και των αρμόδιων φορέων για το συγκοινωνιακό έργο (Ελληνικό Μετρό, ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, THEMA), με κύριο θέμα την ολοκλήρωση των δοκιμών συρμών και συστημάτων για την ασφαλή ενσωμάτωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ορίστηκαν μέτρα τροποποίησης των δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συνεπώς, κατά το διάστημα που το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο ΟΑΣΘ θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης, με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Μετρό.

Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό.

Η γραμμή Μ1:

  • Διαδρομή: Νέα Ελβετία – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός (κίνηση στον νοητό άξονα του Μετρό. Αντί της οδού Δελφών, θα διέρχεται από τον άξονα Κωνσταντίνου Καραμανλή – Εγνατία – Μοναστηρίου).
  • Συχνότητα και στόλος: Θα εξυπηρετείται από 16 αρθρωτά λεωφορεία, με μέση συχνότητα διέλευσης τα 7 λεπτά.
  • Ωράριο: Τα δρομολόγια θα εκτελούνται από τις 5:00 τα ξημερώματα έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Οι στάσεις της γραμμής Μ1 κατά τη μετάβαση θα είναι: 25ης Μαρτίου, Γυμνάσιο, Ιπποκράτειο, Θεαγένειο, Παπάφειο, ΠΑΜΑΚ, ΑΧΕΠΑ, Καμάρα, Αγίας Σοφίας, Αντιγονιδών, Πλατεία Δημοκρατίας και Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Κατά την επιστροφή, η γραμμή θα πραγματοποιεί τις παρακάτω στάσεις: Ζωγράφου, Πλατεία Δημοκρατίας, Αντιγονιδών, Αγίας Σοφίας, Καμάρα, ΑΧΕΠΑ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παπάφη (νέα προσωρινή στάση), Θεαγένειο, Ιπποκράτειο, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν με πρόσθετα δρομολόγια οι λεωφορειακές γραμμές:

3: ΙΚΕΑ – Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

31: Βούλγαρη – ΚΤΕΛ

39: Κηφισιά – Δικαστήρια

Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο ΟΑΣΘ, με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προχωρά σε αναστολή των αδειών οδηγών και των απαραίτητων σταθμαρχών για όλο το χρονικό διάστημα που το Μετρό θα παραμείνει εκτός λειτουργίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:51ΕΛΛΑΔΑ

Χτύπημα της ΑΑΔΕ στο κύκλωμα λαθρεμπορίου σε 14 πόλεις- Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ το 3χρονο κοριτσάκι - Φέρει εκτεταμένες κακώσεις, συνελήφθη η μητέρα του

11:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα η πριγκίπισσα Άννα - Δείτε φωτογραφίες από την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 24χρονος απειλούσε την πρώην σύντροφό του – Συνελήφθη με 2 μαχαίρια στην κατοχή του

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

11:33LIFESTYLE

Ο Βασίλης Παπαδρόσος επίσημα στον ANT1 – Η ανακοίνωση

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας έως τις 19 Ιουνίου – Ενισχύονται λεωφορειακές γραμμές

11:31WHAT THE FACT

Τηλεσκόπιο απαθανάτισε ετοιμοθάνατο άστρο σε απόσταση 1.500 ετών φωτός - Δείτε φωτογραφία

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας - Μηταράκης: «Έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς»

11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος με 2 καραμπίνες και φυσίγγια

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός ο 56χρονος που τραυματίστηκε σε καραμπόλα τριών οχημάτων

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Στρατηγική συνεργασία ΕΑΒ – Embraer: Στόχος η τεχνική υποστήριξη του C-390 Millennium στην Ελλάδα

11:10TRAVEL

Η Δονούσα στη δεύτερη θέση των κορυφαίων «μυστικών» καλοκαιρινών προορισμών της Ευρώπης

11:10LIFESTYLE

Britney Spears: Στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αποχωρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση για την εξεταστική για τις υποκλοπές

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: Δεν πάει σήμερα στον Άρειο Πάγο για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία

11:07ΥΓΕΙΑ

Ο μυστικός κώδικας της καρδιάς: Η γενετική αποκαλύπτει τα αίτια των καρδιακών ανακοπών στους νέους

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρή βρέθηκε 52χρονη τουρίστρια σε δωμάτιο ξενοδοχείου

10:56ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Καθολική απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάνναβης με μορφή ξηρού ανθού

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ - Βαριές κουβέντες για «εθνική προδοσία» από Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αθηνών-Σουνίου: Νεκρός ο 56χρονος που τραυματίστηκε σε καραμπόλα τριών οχημάτων

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποχώρησε από τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ - Βαριές κουβέντες για «εθνική προδοσία» από Ανδρουλάκη

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Μπορείτε να φάτε τις πατάτες με φύτρες; Πώς να καταλάβετε πότε να τις πετάξετε

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Στα Χανιά οι γονείς του 33χρονου γιατρού για την τραγική αυλαία - Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» για 6 μήνες τη σορό του

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

10:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Καρυστιανού ίδρυσε το κόμμα της: Από το «έγκλημα και τιμωρία» ως τον Καποδίστρια και το αίτημα για... αποκατάσταση Δημοκρατίας

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ σε παραλία: Εντοπίστηκαν νεκρές τρείς αδελφές - Άγνωστη η αιτία θανάτου τους

09:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Επανεξετάζεται η αποφυλάκιση Γιωτόπουλου – Πιθανή αναίρεση από τον Άρειο Πάγο

08:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Iron Maiden: Το soundcheck των μύθων του heavy metal - Το τραγούδι που έφερε «σεισμό» στο ΟΑΚΑ

10:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Έσκασε«χαστούκι» στον Λιόλιο, αυτή τη φορά από το ΑΣΕΑΔ

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πορτογαλία: Η πεζοναύτης που έδεσε τα μάτια των παιδιών της και τα εγκατέλειψε σε δάσος να παίξουν «χαμένο θησαυρό», παράτησε κι ένα έφηβο παιδί στη Γαλλία - Σήμερα στον εισαγγελέα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική ανακάλυψη: Μαρμάρινο κεφάλι της θεάς Αφροδίτης 2.000 ετών θαμμένο σε παραλία

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Μις Βενεζουέλα αιμόφυρτη μετά από άγριο καυγά με στιλίστα διασημοτήτων στις Κάννες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να «καταγραφούν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ