Πορτογαλία: Στον εισαγγελέα η μητέρα που εγκατέλειψε τα παιδιά της σε δάσος - Τι αναζητούν οι Αρχές

Μια υπόθεση βγαλμένη από θρίλερ εξελίχθηκε στην Πορτογαλία, με θύματα δύο μικρά αδέλφια, τα οποία εγκατέλειψε η μητέρα τους με τον εραστή τους σε δάσος.

Περίπου στις 19:00 τοπική ώρα την Τρίτη, 19 Μαΐου, ένα ζευγάρι βρήκε τα αγόρια να περιπλανιούνται στο Μόντε Νόβο ντο Σουλ, μια αγροτική περιοχή νότια της Λισαβόνας.

Ο φούρναρης Αρτούρ Κιντάς, ο οποίος βρήκε τα αδέρφια, ηλικίας 5 και 4 ετών, μαζί με τη σύζυγό του Ευγενία, δήλωσε σε πορτογαλικό μέσο ότι τα παιδιά «ούρλιαζαν και έκλαιγαν». Σημείωσε επίσης ότι τα παιδιά είπαν ότι η μητέρα τους τα είχε πάει στο δάσος με το πρόσχημα ότι θα έπαιζε μαζί τους κάποιο παιχνίδι.

«Για να ξεγελάσει τα παιδιά, η μαμά τους τους έδεσε τα μάτια και τα άφησε στο δάσος να παίξουν ένα παιχνίδι», είπε στο πρακτορείο. «Τους είπαν να πάνε να ψάξουν για ένα παιχνίδι».

Όταν τα αδέρφια αφαίρεσαν τα καλύμματα των ματιών τους, η μητέρα τους δεν ήταν πλέον κοντά. Επειδή τα παιδιά κουβαλούσαν σακίδια πλάτης με νερό, φρούτα, μπισκότα και μια αλλαξιά ρούχα, το ζευγάρι υποψιαζόταν ότι τα είχαν εγκαταλείψει.

Οδήγησαν τα αδέρφια σε αστυνομικό τμήμα, τα παιδιά διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο για εξετάσεις και πλέον βρίσκονται σε ανάδοχη φροντίδα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, τα μικρά αγόρια είπαν στους επαγγελματίες υγείας ότι η μητέρα τους τούς είχε δώσει φαγητό πριν τα αφήσει.

Τα παιδιά δεν είχαν μαζί τους κανένα έγγραφο ταυτοποίησης, αλλά κατάφεραν να αναγνωρίσουν τη μητέρα τους από μια φωτογραφία. Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε την Τετάρτη την 41χρονη μητέρα και τον 55χρονο σύντροφό της ως ύποπτους για ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση παιδιών.

Οι δύο επέβαιναν σε αυτοκίνητο με γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, το οποίο βρέθηκε παρκαρισμένο δίπλα σε μια καφετέρια. Το CNN Portugal ανέφερε ότι το ζευγάρι βρισκόταν στο καφέ για «αρκετές ώρες».

Η μητέρα και ο θετός πατέρας των παιδιών παρέμειναν σιωπηλοί αφού τους προσέγγισαν οι αστυνομικοί. Πιστεύεται ότι τα αδέλφια ζούσαν στην Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, προτού εξαφανιστεί η μητέρα τους μαζί τους πριν από περίπου δύο εβδομάδες, οδηγώντας τα στην Πορτογαλία.

Έκτοτε αποκαλύφθηκε ότι ο βιολογικός τους πατέρας, ο οποίος είναι χωρισμένος από την 41χρονη πεζοναύτη, είχε επίσης υποβάλει αναφορά απαγωγής παιδιού στη γαλλική αστυνομία.

Εγκατέλειψε κι άλλο παιδί - Στη Γαλλία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε, ωστόσο, ότι υπάρχει ήδη αίτημα από τη Γαλλία για την επιστροφή των παιδιών, αλλά η απόφαση αυτή πλέον εναπόκειται στα δικαστήρια.

Οι γαλλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει δικαστική έρευνα για αυτήν τη γυναίκα για εγκατάλειψη παιδιού. Και στις δύο χώρες, οι αρχές και οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να συναρμολογήσουν το παζλ για να καταλάβουν ποια είναι η Marine Rousseau, η οποία εγκατέλειψε έναν άλλο έφηβο γιο στο σπίτι της στην πόλη Κολμάρ.

Η πεζοναύτης δεν άρπαξε και μετέφερε απλώς τους γιους της από τη Γαλλία εν αγνοία του πατέρα τους, αλλά άφησε πίσω της και έναν μεγαλύτερο ετεροθαλή αδελφό τους, ηλικίας 16 ετών, καθώς αυτή και ο σύντροφός της ταξίδευαν νότια από το σπίτι της στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία.