Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι και πρόταση μομφής

Κλειδί ο τρόπος που θα ληφθεί η απόφαση 

Αντώνης Ρηγόπουλος

  • Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής θα αποφασιστεί αν θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τις παρακολουθήσεις, με επίκεντρο τη διαφωνία για τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων.
  • Η ΝΔ επιμένει ότι το θέμα αφορά εθνική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, απαιτώντας απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων για τη σύσταση της επιτροπής.
  • Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ, συνδέοντας την υπόθεση με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας.
  • Η αντιπολίτευση, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, εξετάζει την πιθανότητα κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης μετά το Final 4.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατήγγειλε διαφθορά και παρακράτος και τόνισε ότι δεν θα σιωπήσει απέναντι στην υποβάθμιση του κράτους δικαίου και την πολιτική προπαγάνδα.
Ακόμη μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις εικόνες που είδαμε χθες αναμένεται να επικρατήσει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής όπου θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των παρακολουθήσεων, στη σκιά της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κ. Τζαβέλλα να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά την απόφαση του πρωτοδικείου που πρότεινε να γίνει έρευνα μεταξύ άλλων και για το αδίκημα της κατασκοπείας.

Η συζήτηση αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη ένταση, ειδικά μετά τη διαρροή ορισμένων διαλόγων που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη κατά την κατάθεση του τελευταίου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Η κυβέρνηση, αλλά και το προεδρείο της Βουλής δείχνουν προς την κατεύθυνση της αναζήτησης ποινικών ευθυνών για τις διαρροές, «φωτογραφίζοντας» την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που προκαλεί από μόνο του ανεβασμένη «θερμοκρασία».

Στη σημερινή συζήτηση η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση, ωστόσο το «κλειδί», είναι ο τρόπος που θα ληφθεί αυτή η απόφαση.

Σε πρώτη φάση, προκρίνεται και από το προεδρείο της Βουλής η έγκριση της σύστασης της επιτροπής με 120 ψήφους. Ωστόσο, οι πληροφορίες συγκλίνουν προς την κατεύθυνση ότι η ΝΔ θα επιμείνει ότι το θέμα αφορά την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και τη σχετική νομοθεσία, όταν το θέμα αγγίζει αυτούς τους τομείς, τότε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία 151 ψήφων.

Έτσι, κατά πάσα πιθανότητα οι βουλευτές θα κληθούν αύριο να ψηφίσουν αρχικά αν το μέτρο για τη σύσταση της Εξεταστικής θα τεθεί στις 120 ή στις 151 ψήφους. Με αυτή την προοπιτική πάντως, εκτιμάται ότι τελικά θα κριθεί ότι απαιτούνται 151 ψήφοι, γεγονός που τελικά θα οδηγηθεί σε καταψήφιση της πρότασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις 16 Απριλίου ο πρωθυπουργός είχε προλειάνει το έδαφος για την απαίτηση των 151 ψήφων, καθώς σε ομιλία του στη Βουλή είχε συνδέσει την υπόθεση της εμπλοκής της ΕΥΠ σε θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας μάλιστα ότι «δε θα επιτρέψει» να υπονομευτεί το έργο της «από ανεύθυνες συζητήσεις».

Συγκεκριμένα είχε αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ως πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ. Όχι μόνο γιατί βοήθησε και βοηθά καθοριστικά σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, ούτε γιατί μέρα-νύχτα συνέδραμε και συνδράμει στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής, όσο κυρίως γιατί ειδικά σήμερα η δράση της υπό τη νέα της δομή αποκτά κρίσιμη σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας.

Σε κάθε περίπτωση, στο τραπέζι της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΠΑΣΟΚ που έχει και την απαραίτητη κοινοβουλευτική δύναμη, βρίσκεται και το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι είναι πιθανό αυτό να γίνει ακόμη και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αμέσως μετά από το Final 4 δηλαδή. Η οριστική απόφαση πάντως δε φαίνεται να έχει ληφθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ανδρουλάκης: Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι

Ενδεικτική της έντασης που θα επικρατήσει για το θέμα σήμερα, ήταν και σφοδρή σύγκρουση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Φλωρίδη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, όταν απεθυνόμενος στον υπ. Δικαιοσύνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Κοιτάξτε με στα μάτια. Με γνωρίζετε κοντά τρεις δεκαετίες. Τρεις δεκαετίες. Ελάτε, λοιπόν, εσείς στη δική μου θέση. Κοιτάξτε με στα μάτια, μην ντρέπεστε. Εάν εσάς επί τέσσερα χρόνια αφήνουν υπονοούμενα για την πολιτική σας υπόσταση με «πρακτοριλίκια», με χυδαιότητες, ότι φοβάστε κάτι και δεν πάτε για ενημέρωση από τον διοικητή της ΕΥΠ και αποκαλυφθεί η κοροϊδία ότι ούτε ο ίδιος ξέρει τι έστησε το παρακράτος, τι θα κάνετε; Για πείτε μας. Τι θα κάνατε; Θα σιωπούσατε; Θα δεχόσαστε όλη αυτήν τη δυσωδία στην πολιτική ζωή του τόπου, στην απαξίωση; Όχι, κύριε Φλωρίδη. Δεν θα σιωπήσω. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι».

«Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει όποιο κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Και καταλαβαίνει κάτι πολύ απλό. Όσο μένετε, θα υπάρχει φθορά της διάκρισης των εξουσιών. Θα υπάρχει υποβάθμιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα υπάρχει καταρράκωση του κράτους δικαίου. Θα υπάρχει στυγνή προπαγάνδα εις βάρος του οποιουδήποτε, όταν σας μπαίνει εμπόδιο. Και έχετε πολλά λεφτά να δώσετε ακόμη. Πολλά λεφτά» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

