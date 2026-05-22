Στα ύψη η ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία - Στα 15 δισ. δολάρια οι πωλήσεις το 2024

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Οι πωλήσεις ισραηλινών όπλων υπερδιπλασιάστηκαν την τελευταία πενταετία και ανήλθαν σχεδόν στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
  • Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο σε μερίδιο παγκόσμιων εξαγωγών όπλων και κατατάσσεται έβδομη παγκοσμίως ως προμηθευτής.
  • Παρά τη διεθνή κριτική και ακυρώσεις συμφωνιών από ορισμένες χώρες, η ζήτηση για ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία παραμένει υψηλή, με διακριτικές παραγγελίες από χώρες που επίσημα αποφεύγουν τους Ισραηλινούς κατασκευαστές.
  • Η χρήση τεχνολογιών 3D εκτύπωσης και καινοτομιών, όπως το σύστημα κατάρριψης drones Arbel, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγικές επιδόσεις της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας.
  • Οι πρόσφατοι πόλεμοι και συγκρούσεις, όπως η επίθεση στο Ιράν και ο πόλεμος στη Γάζα, έχουν αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για αμυντικά προϊόντα και συστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι πωλήσεις όπλων του Ισραήλ που έχουν δοκιμαστεί σε μάχες υπερδιπλασιάστηκαν τα τελευταία 5 χρόνια και άξιζαν σχεδόν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, ένα ποσό – ρεκόρ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press.

Όταν πέρυσι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας προσέγγισαν την Massivit με σκοπό τη χρήση των εκτυπωτών 3D της για την κατασκευή εξαρτημάτων στρατιωτικών drone, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιόζι Αζαρζάρ άρπαξε την ευκαιρία.
Αν και η ισραηλινή εταιρεία παρήγαγε τμήματα μεγάλων σκηνικών και άλλα σχέδια για εταιρείες όπως η Disney, η DreamWorks και το Netflix, η ευκαιρία να παράγει γρήγορα μεγάλα εξαρτήματα για στρατιωτικά drones ήταν πολύ καλή για να την αγνοήσει. «Σταμάτησα να σκέφτομαι τα σκηνικά του Χόλιγουντ, Η βιομηχανία του θεάματος είναι ένας καλός πελάτης. Η άμυνα είναι αναγκαιότητα», είπε ο Γιόζι Αζαρζάρ.

Ο αμυντικός τομέας του Ισραήλ βρίσκεται σε άνθιση παρά την ευρεία καταδίκη παγκοσμίως για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της χώρας στη Γάζα, το Λίβανο και το Ιράν τα τελευταία χρόνια.

Χώρες που έχουν δεσμευτεί να αποφεύγουν τους Ισραηλινούς κατασκευαστές όπλων, προβαίνουν διακριτικά σε παραγγελίες, σύμφωνα με αξιωματούχους του κλάδου. Οι Ισραηλινοί κατασκευαστές στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων εταιρειών, όπως η Massivit, που δεν διαθέτουν προηγούμενη στρατιωτική τεχνογνωσία, μπορούν να αποδείξουν ότι οι τεχνολογίες τους δοκιμάζονται συνεχώς σε συνθήκες μάχης και βελτιώνονται.

Εργαζόμενοι χειρίζονται έναν εκτυπωτή 3D που κατασκευάζει εξαρτήματα για drones στα κεντρικά γραφεία της Masssivit στο Λοντ του Ισραήλ, στις 30 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, οι πωλήσεις ισραηλινών όπλων έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια και έφτασαν σχεδόν στα 15 δισ. δολάρια το 2024. Αν και το υπουργείο δεν έχει δημοσιεύσει τα συνολικά στοιχεία για το 2025, κορυφαίοι κατασκευαστές όπλων από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Elbit και Israel Aerospace Industries, ανέφεραν διψήφια αύξηση των πωλήσεων τους για το 2025.

Πάνω από το 50% των πωλήσεων της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας αφορά πυραύλους, ρουκέτες και συστήματα αεροπορικής άμυνας. Για πρώτη φορά, το Ισραήλ ξεπέρασε το Ηνωμένο Βασίλειο σε μερίδιο στις παγκόσμιες εξαγωγές όπλων και είναι έβδομο στη λίστα με τους μεγαλύτερους προμηθευτές παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI).

«Αυτό το τεράστιο επίτευγμα είναι άμεσο αποτέλεσμα των επιτυχιών του [σ.σ. στρατού] και της αμυντικής βιομηχανίας… Ο κόσμος βλέπει τη δύναμη του Ισραήλ και επιδιώκει να γίνει συνεργάτης του», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ.

Ικανοποιητικές πωλήσεις, παρά τη δημόσια κριτική

Η φετινή Έκθεση Αμυντικής Τεχνολογίας στο Τελ Αβίβ αντανακλούσε το αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για τα ισραηλινά όπλα, με τους κατασκευαστές να προωθούν οπλισμό και άλλο εξοπλισμό που έχει διαμορφωθεί μετά τους πρόσφατους πολέμους της χώρας.

Ωστόσο, ανέδειξε επίσης την ένταση που επικρατεί μεταξύ της προβολής της στρατιωτικής τεχνολογίας και του πολιτικού διαλόγου γύρω από τη χρήση της, με διαδηλωτές να καταγγέλλουν την εκτεταμένη καταστροφή στη Γάζα, την οποία χαρακτήρισαν ως πεδίο δοκιμών για τα ισραηλινά όπλα.

Πέρυσι, η Ισπανία ακύρωσε μια συμφωνία για συστήματα αντιαρματικών πυραύλων που πωλούσε θυγατρική ισραηλινής εταιρείας. Η Σλοβενία, από την άλλη πλευρά, ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση όλων των όπλων από και προς το Ισραήλ, ως αντίδραση στις ενέργειες της χώρας στη Γάζα.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του για την άμυνα της χώρας και του λαού του και αρνείται ότι χρησιμοποιεί τα πεδία μάχης ως πεδία δοκιμών για όπλα. Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει νέα όπλα και τεχνολογία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, αναφερόμενοι στην τεχνητή νοημοσύνη, τα big data (μεγάλα δεδομένα) και τη στόχευση.

«Ο περιφερειακός πόλεμος έχει βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στο φονικό εγχειρίδιο του Ισραήλ και έχει αποτελέσει ευλογία για ισραηλινές και άλλες εταιρείες άμυνας και τεχνολογίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρήση των προϊόντων τους στη Γάζα για να προσελκύσουν περισσότερες επιχειρήσεις», κατηγόρησε ο Ομάρ Σακίρ, εκτελεστικός διευθυντής της DAWN, μιας ομάδας με έδρα τις ΗΠΑ που ιδρύθηκε από τον δολοφονημένο δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι και προωθεί τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις επικρίσεις ότι ο ισραηλινός αμυντικός τομέας αποκομίζει κέρδη από τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και βελτιώνονται στο πεδίο της μάχης, φαίνεται ότι αυτό δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, σύμφωνα με ειδικούς.

«Οι χώρες αναγκάστηκαν να ενισχύσουν δραστικά τις άμυνές τους λόγω της εξάπλωσης των παγκόσμιων συγκρούσεων και χρειάζονται συστήματα που θα λειτουργούν. Και οι περισσότερες χώρες δεν έχουν αυτή τη στιγμή το χρόνο να κατασκευάσουν τα δικά τους αμυντικά συστήματα τοπικά και γρήγορα», δήλωσε ο Σεθ Φράντζμαν συνεργάτης του Ιδρύματος για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών, ο οποίος καλύπτει την ισραηλινή βιομηχανία όπλων εδώ και μια δεκαετία και έγραψε το βιβλίο «Drone Wars».

Πολλές χώρες στρέφονται προς το Ισραήλ επειδή βλέπουν σε πραγματικό χρόνο ότι αυτά είναι πυρομαχικά και συστήματα που λειτουργούν, είπε ο Σεθ Φράντζμαν.

Διπλασιασμός των αιτημάτων για εξαρτήματα drones μετά τον πόλεμο στο Ιράν

Για την Massivit, οι πωλήσεις έχουν εκτοξευθεί από τη στιγμή που η εταιρεία στράφηκε στην κατασκευή εξαρτημάτων drones για στρατιωτική χρήση, με τα αιτήματα από ενδιαφερόμενους αγοραστές να αυξάνονται κατά 200% από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Γιόζι Αζαρζάρ.

Η μοναδική τεχνολογία 3D εκτύπωσης της εταιρείας της επιτρέπει να κατασκευάζει μεγάλα εξαρτήματα για στρατιωτικά drones μέσα σε λίγες ημέρες αντί για εβδομάδες. Εκτός από τις πωλήσεις προς τον ισραηλινό στρατό, η τεχνολογία της εταιρείας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των τομέων άμυνας και αεροναυπηγικής στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία, ανέφερε ο Γιόζι Αζαρζάρ.

Οι επιχειρήσεις πάνε καλά και για άλλους προμηθευτές του τομέα της άμυνας.
Ο Τόμερ Μάλκι, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ASIO, δήλωσε ότι οι παραγγελίες του ισραηλινού στρατού για το ανθεκτικό smartphone της εταιρείας, το Orion, έχουν αυξηθεί κατά 400% από τότε που η επίθεση της Χαμάς το 2023 πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Τα τηλέφωνα χρησιμοποιούν χάρτες, επαυξημένη πραγματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσουν τους στρατιώτες να σχεδιάζουν αποστολές, να πλοηγούνται και να ανταποκρίνονται σε απειλές στο πεδίο της μάχης σε πραγματικό χρόνο. Η ASIO υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με μια μεγάλη αμερικανική αμυντική εταιρεία και βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με περίπου 20 άλλες χώρες, δήλωσε ο Τόμερ Μάλκι.

Ένας τομέας που, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, θα αποτελέσει μελλοντική προτεραιότητα για την καινοτομία είναι η κατάρριψη drones, η οποία αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Τα drones είναι δύσκολο να εντοπιστούν από ραντάρ που έχουν ρυθμιστεί για την ανίχνευση πυραύλων υψηλής ταχύτητας και μπορεί να εκληφθούν ως πουλιά ή αεροπλάνα.

Η Israel Weapon Industries (IWI), ένας τοπικός κατασκευαστής όπλων, έχει αναπτύξει ένα σύστημα που βοηθά τους στρατιώτες να καταρρίπτουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα τακτικά drones. Σε ένα πεδίο βολής στο κέντρο του Ισραήλ, ένας εκπαιδευτής της IWI πυροβόλησε ένα αυτοσχέδιο drone για να δείξει πώς λειτουργεί το σύστημα. Ένα τσιπ υπολογιστή είναι ενσωματωμένο στο τουφέκι ενός στρατιώτη, παρέχοντας μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και μειώνοντας σημαντικά την επίδραση της κόπωσης και άλλων παραγόντων, επιτρέποντας στη σκανδάλη να παραμείνει πατημένη.

Το σύστημα, γνωστό ως Arbel, κυκλοφόρησε στην αγορά το 2024 και σήμερα χρησιμοποιείται σε περισσότερες από δύο δωδεκάδες χώρες, δήλωσε ο Σέμιον Ντούκαν, επικεφαλής της IWI για την Ευρώπη.

«Μεταξύ των αγοραστών της IWI υπάρχουν χώρες που έχουν δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα συνάψουν συμφωνίες με το Ισραήλ», ανέφερε ο Ντούκαν, αν και δεν θέλησε να κατονομάσει τις χώρες αυτές.

«Οι άνθρωποι και οι πολιτικοί λένε ό,τι πρέπει να πουν… αυτό που λένε δεν είναι απαραίτητα αυτό που συμβαίνει πίσω από τα παρασκήνια», είπε ο Ντούκαν, επισημαίνοντας ότι, τελικά, οι χώρες επιθυμούν να θωρακίσουν τον λαό τους με τον καλύτερο εξοπλισμό.

