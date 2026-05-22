Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να μην παραστεί στον γάμο του γιου του λόγω της έντασης με το Ιράν και της διεθνούς κατάστασης.

Ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα γίνει στις Μπαχάμες με στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Τεχεράνη αρνείται να μεταφέρει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εκτός Ιράν, σκληραίνοντας τη στάση της στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο και ενδέχεται να το καταστρέψουν.

Η διαμάχη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να μην παραστεί στον γάμο του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, εξαιτίας της έντασης στη Μέση Ανατολή και των εξελίξεων γύρω από το Ιράν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως θα ήθελε να δώσει το «παρών» στην τελετή, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο στις Μπαχάμες σε στενό οικογενειακό κύκλο. «Θα ήθελα πολύ να πάω. Θα είναι κάτι μικρό, θα προσπαθήσω να πάω», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, εξήγησε ότι η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω της διεθνούς κατάστασης.

«Του είπα: “Δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που λέγεται Ιράν και πολλά άλλα”», ανέφερε. «Ό,τι κι αν κάνω, θα με επικρίνουν», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Reporter: Are you attending your son’s wedding?



Trump: He’d like me to go. I’m going to try. I said, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. He’s a person I’ve known for a long time. pic.twitter.com/lGdjvU7oD0

— Acyn (@Acyn) May 21, 2026



Ο Τραμπ σχολίασε με ειρωνικό τόνο ότι η παρουσία ή η απουσία του από τον γάμο θα προκαλέσει αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς.

«Όπως κι αν έχει, χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, πάλι θα πέσουν να με φάνε - τα fake news φυσικά», είπε.

Ο 48χρονος Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, πρόκειται να παντρευτεί τη Μπετίνα Άντερσον. Θα είναι ο δεύτερος γάμος του. Μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ διαχειρίζονται την Trump Organization, τον επιχειρηματικό όμιλο της οικογένειας που δραστηριοποιείται στους τομείς ακινήτων, ξενοδοχείων και επενδύσεων.

Ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου θεωρείται από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της πολιτικής του πατέρα του και κατά καιρούς έχουν υπάρξει σενάρια για πιθανή δική του ενασχόληση με την πολιτική.

Το Ιράν αρνείται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο

Στο μεταξύ, νέα εμπλοκή καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη φέρεται να απορρίπτει ένα από τα βασικά αιτήματα της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Σύμφωνα με δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού να μην μεταφερθεί εκτός Ιράν.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ότι σκληραίνει περαιτέρω τη στάση της Τεχεράνης και ενδέχεται να περιπλέξει τις προσπάθειες για συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

«Δεν θα τους αφήσουμε να το κρατήσουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να διατηρήσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του.

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να το έχουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ έχει διαβεβαιώσει το Τελ Αβίβ πως οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το ιρανικό έδαφος.

Η Τεχεράνη φοβάται νέο χτύπημα

Στο μεταξύ, οι ίδιες ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία της χώρας θεωρεί πως η αποστολή του ουρανίου στο εξωτερικό θα άφηνε το Ιράν ευάλωτο σε μελλοντικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

«Η εντολή του Ανώτατου Ηγέτη και η συναίνεση στο εσωτερικό του καθεστώτος είναι ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου δεν πρέπει να φύγει από τη χώρα», ανέφερε μία από τις πηγές.

Το ζήτημα αποτελεί πλέον κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης στις συνομιλίες.

Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και δυτικές χώρες κατηγορούν εδώ και χρόνια το Ιράν ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, επισημαίνοντας τον εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 60%, επίπεδο πολύ υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για πολιτική χρήση και κοντά στο 90% που θεωρείται κατάλληλο για κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται πεισματικά ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περίπου 450 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου το οποίο, σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει θαφτεί μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα πριν από περίπου έναν χρόνο.

