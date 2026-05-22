ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 32 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΔΕ)

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ για 32 μόνιμες θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ΕΥΑΘ.
  • Οι πίνακες διοριστέων θα δημοσιευθούν στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
  • Οι απορριφθέντες υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου για προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων χωρίς ειδική επισήμανση.
  • Στον νέο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 32/18.07.2025/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων 32 θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι πίνακες διοριστέων θα αποσταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι ειδικότητες

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 32 θέσεις

  • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Ειδ. Διοικητικού - Λογιστικού
  • ΔΕ Οδηγών Οχημάτων Ειδ. Οδηγών Οχημάτων
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Αυτοματισμού
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Βοηθών Χημικών Εργαστηρίων
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Δομικών Έργων
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
  • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Υδραυλικού
  • ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρολογικού
  • ΔΕ Τεχνικού Τομέα Ηλεκτρονικού
  • ΔΕ Τεχνικού Τομέα Μηχανολογικού

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Να σημειωθεί πως στο νέο διαγωνισμό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απόφοιτοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

