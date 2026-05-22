Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες

Η περιοχή όπου έγινε η σφαγή ελέγχεται από συμμορίες

Newsbomb

Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία στην βόρεια Ονδούρα σε περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες.
  • Τα θύματα φαίνεται να εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.
  • Η επίθεση έγινε στο χωριό Ριγόρες, κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου συμμορίες κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για την καλλιέργεια ελαιοφοίνικων.
  • Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε 17 πτώματα, πιθανόν εργάτες στη φυτεία.
Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε χωριό της βόρειας Ονδούρας, σε μια περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:28ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί

00:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πάνω από 50.000 μονάδες ο Dow Jones με ελπίδες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Να τελειώσει ο «έλεγχος» και η «απομόνωση» του λαού της Κούβας

00:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια του Λασιθίου

23:58LIFESTYLE

BTS: Θα ανέβουν ξανά στην σκηνή των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων μετά από πέντε χρόνια

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 24χρονος κυκλοφορούσε στους δρόμους με μαχαίρι και κατσαβίδι

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Με έγκριση της Βουλής αίρονται οι περιορισμοί στο αλκοόλ για το φετινό Μουντιάλ

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Αναβρασμός μετά την δικαστική καθαίρεση του Οζέλ – Κίνδυνος σφοδρής σύγκρουσης εντός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

23:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έκλεισε η συμφωνία με την Μπράιτον για Κοστίνια - Το ποσό του deal

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δύο μερακλήδες «άναψαν» το κέφι στο κέντρο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ρέθυμνο

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

22:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Ράντοβιτς, Περούγκα, Νέντοβιτς σφυρίζουν Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

22:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Κατώτερη του αναμενομένου η σημερινή εμφάνιση, δεν μπορεί να πάρει ούτε μια ψήφο από τη ΝΔ

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Έβερεστ: Ρεκόρ 274 ορειβατών που έφτασαν στην κορυφή από το Νεπάλ σε μία μόνο μέρα - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί

01:40ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ανακοινώνει την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ