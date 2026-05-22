Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες
Η περιοχή όπου έγινε η σφαγή ελέγχεται από συμμορίες
Snapshot
- Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία στην βόρεια Ονδούρα σε περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες.
- Τα θύματα φαίνεται να εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος, σύμφωνα με τον υπουργό Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.
- Η επίθεση έγινε στο χωριό Ριγόρες, κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου συμμορίες κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για την καλλιέργεια ελαιοφοίνικων.
- Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε 17 πτώματα, πιθανόν εργάτες στη φυτεία.
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε χωριό της βόρειας Ονδούρας, σε μια περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.
Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.
Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.
«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.
Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.
Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.