Ονδούρα: Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε φυτεία - Σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν σε χωριό της βόρειας Ονδούρας, σε μια περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μια φυτεία.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

?⚠️ JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.



Honduras vivió este jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera preliminar más de 20… pic.twitter.com/LkF7yPLnYz

— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) May 21, 2026



«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τυφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας Χέρσον Βελάσκες.

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.