Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

Φρίκη με 17χρονη influencer που εντοπίστηκε κατακρεουργημένη στις 17 Απριλίου στην περιοχή Tocoa της Ονδούρας.

Σύμφωνα με το El Heraldo, η σορός της 17χρονης Katherin Mejía Argueta γνωστή στο διαδίκτυο ως «La Mazorca» βρέθηκε την Παρασκευή σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από τον αυτοκινητόδρομο CA-13, στην περιοχή Tocoa της Ονδούρας, από διερχόμενους πολίτες. Σύμφωνα με τις Αρχές, όπως ανέφερε το δημοσίευμα, η νεαρή είχε υποστεί μερικό αποκεφαλισμό, ενώ το πρόσωπό της έφερε εμφανή ίχνη κακοποίησης.

Η Katherin Mejía Argueta

«Εκτιμάται ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η εκδίκηση», δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής Wilber Mayes.

Στο πλαίσιο της έρευνας, όπως μεταδίδει το ίδιο μέσο, έχει συλληφθεί ένας 21χρονος άνδρας ως ύποπτος για την υπόθεση.

Στην πλατφόρμα TikTok, η Argueta διατηρούσε δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, δημοσιεύοντας κυρίως βίντεο όπου χόρευε με δημοφιλή τραγούδια. Η τελευταία της ανάρτηση φαίνεται να έγινε στις 15 Απριλίου, μόλις δύο ημέρες πριν τον εντοπισμό της σορού της.

Μιλώντας στο El Heraldo, η μητέρα της Argueta ανέφερε ότι η κόρη της τής είχε πει πως «έβγαινε με μια φίλη». Υποστήριξε επίσης ότι μία από τις φίλες με τις οποίες βρισκόταν το βράδυ της εξαφάνισής της, της είπε πως «τρεις ένοπλοι άνδρες» την «άρπαξαν, την έσυραν και την έβαλαν σε ένα γκρι σεντάν».

«Είναι ένας πόνος που καμία μητέρα δεν περιμένει», συνέχισε η μητέρα της. «Είναι πολύ δύσκολο. Θα προτιμούσες να πεθάνεις, παρά να βλέπεις την κόρη σου έτσι — πόσο μάλλον ένα κορίτσι. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμένα».

Διαβάστε επίσης