Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

Νέες αποκαλύψεις αναφορικά με την influencer που συνελήφθη στο Κορωπί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης αλλά και την κατοχή αναβολικών ουσιών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ η 48χρονη ήταν σε κάκιστη κατάσταση σε σημείο που δεν είχε επαφή με τους αστυνομικούς όταν την σταμάτησαν ενώ όταν οδηγήθηκε στο τμήμα δεν είχε ούτε και εκεί επαφή με το περιβάλλον.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, όταν οι αστυνομικοί καταδίωξαν το αυτοκίνητο της 48χρονης γυναίκας γιατί έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Στην συνέχεια, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, την εντόπισαν στην οδό Ηφαίστου. Της έκαναν σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη πάτησε το γκάζι και εξαφανίστηκε.

Ακολούθησε η καταδίωξη και μετά από μερικά λεπτά κατάφεραν και ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί το όχημα μπροστά από ένα βενζινάδικο. Στον έλεγχο τώρα που διενεργήθηκε η αστυνομία, η τροχαία βρήκε πως η 48χρονη ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μάλιστα οι μετρήσεις έδειξαν πως ήταν πως είχε πιει τρεις φορές πάνω από το όριο με 0,78, ενώ το όριο είναι τα 0,25. Η 48χρονη συνελήφθη, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε και στο όχημά της, οι αστυνομικοί βρήκαν και 78 αναβολικά χάπια.

Διαβάστε επίσης