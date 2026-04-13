Τρεις φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στην 48χρονη influencer που συνελήφθη στο Κορωπί

Τρεις φορές πάνω από το όριο ήταν το αλκοόλ στο αίμα της 48χρονης influencer, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου στο Κορωπί, έπειτα από καταδίωξη λόγω επικίνδυνης οδήγησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημά της να κινείται με επικίνδυνους ελιγμούς. Ακολούθησε καταδίωξη και το αυτοκίνητο σταμάτησε υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες σε πρατήριο καυσίμων της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με μετρήσεις 0,79 και 0,73 mg/l, που υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια (0,25 mg/l).

Επιπλέον, στο όχημά της βρέθηκαν 78 αναβολικά δισκία.

Η 48χρονη οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή.

