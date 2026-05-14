Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Η στενή φίλη της, Μαρία Καλάβρια, ανέφερε ότι η Γωγώ κάνει θεραπείες και χρειάζεται χρόνο και υπομονή για ανάρρωση.

Η γνωστή παρουσιάστρια και πρώην γυμνάστρια Γωγώ Μαστροκώστα περνάει δύσκολες στιγμές, καθώς αντιμετωπίζει εκ νέου σοβαρό ζήτημα με την υγεία της. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της, που στηρίζει διαρκώς την προσπάθειά της για ανάρρωση.

Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η 16χρονη κόρη τους, Βικτώρια, βρίσκονται συνεχώς δίπλα της, δίνοντας ψυχολογική δύναμη στην Γωγώ. Η παρουσία τους είναι καθοριστική αυτή την περίοδο, καθώς η οικογένεια ελπίζει πως η Μαστροκώστα θα καταφέρει να ξεπεράσει και αυτήν τη νέα περιπέτεια υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γωγώ Μαστροκώστα σχετίζεται με την ίδια πάθηση που την ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Η επανεμφάνιση του προβλήματος ανησύχησε τους οικείους της, αλλά και τους θαυμαστές της, που παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της υγείας της.

Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, η στενή της φίλη, Μαρία Καλάβρια, είχε δηλώσει σχετικά: «Η Γωγώ περνάει πάλι ένα πρόβλημα που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν και κατάφερε να νικήσει. Αυτή τη φορά χρειάζεται απλά λίγο χρόνο και υπομονή. Κάνει τις θεραπείες της και όλα θα επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς».