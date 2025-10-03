Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

Η Μαρία Καλάβρια μίλησε ανοιχτά για την υγεία της φίλης της, Γωγώς Μαστροκώστα, αποκαλύπτοντας πως η Γωγώ αντιμετωπίζει και πάλι ένα πρόβλημα που έχει περάσει στο παρελθόν και κατάφερε να νικήσει. Η γνωστή παρουσιάστρια επεσήμανε ότι η Μαστροκώστα ακολουθεί πιστά τις θεραπείες της και σύντομα όλα θα επανέλθουν στην κανονικότητα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Μαρία Καλάβρια αναφέρθηκε στην κατάσταση της Γωγώς Μαστροκώστα, τονίζοντας τη στενή τους φιλία και την τακτική επικοινωνία τους. «Η Γωγώ είναι από τις πιο αγαπημένες μου φίλες και την βλέπω κάθε εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Περνάει ένα πρόβλημα υγείας που έχει ξανααντιμετωπίσει με επιτυχία στο παρελθόν. Παρά τις δυσκολίες, κάνει τις απαραίτητες θεραπείες της και είμαι σίγουρη πως όλα θα πάνε καλά. Χρειάζεται απλώς λίγος χρόνος». Αυτές οι δηλώσεις προσφέρουν μια αίσθηση αισιοδοξίας για την πορεία της υγείας της Γωγώς Μαστροκώστα.