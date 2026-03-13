Συνάντηση Βάλλη – Ιερωνύμου για κοινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς

Συνάντηση με επίκεντρο την κοινωνική αλληλεγγύη και τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου ανάμεσα στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη, και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της ΠΕΠΙΕΘ, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 7.000 επαγγελματίες σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις διανομής τροφίμων, δωροεπιταγών και ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και στη στήριξη ενοριών που ενισχύουν καθημερινά πολίτες που έχουν ανάγκη.

Ενδεικτικά, τονίστηκε η υποστήριξη 2.000 οικογενειών μέσω δράσεων στο Κερατσίνι, καθώς και η βοήθεια προς 600 οικογένειες στον Βύρωνα. Ο κ. Βάλλης υπογράμμισε ότι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Ένωση, σημειώνοντας πως η στενότερη συνεργασία με την Εκκλησία μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κοινωνικό αποτύπωμα αυτών των πρωτοβουλιών.

Το μήνυμα της συνάντησης ήταν σαφές: η κοινωνική προσφορά αποκτά μεγαλύτερη δύναμη όταν στηρίζεται στη συνεργασία και κατευθύνεται εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

