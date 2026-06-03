Tο αεροπλάνο των 5.300 χλμ./ώρα που θα διασχίζει τον Ειρηνικό σε 2 ώρες

Η ιδέα ακούγεται σχεδόν εξωπραγματική: ένα επιβατικό αεροσκάφος που θα μπορεί να πετά με ταχύτητα περίπου 5.300 χιλιομέτρων την ώρα και να διασχίζει τον Ειρηνικό σε περίπου δύο ώρες. Όχι, δεν υπάρχει ακόμη εισιτήριο για μια τέτοια πτήση. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό βήμα από την Ιαπωνία που δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση.

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