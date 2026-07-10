Μουντιάλ 2026: Τρία λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, η ατελείωτη αναμονή του Εμπαπέ πριν το χαμένο πέναλτι

Μια πολύ μεγάλη επανάληψη του VAR προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση μεταξύ του φάουλ και της εκτέλεσης του πέναλτι που έχασε ο αρχηγός των «Μπλε» εναντίον του Μαρόκου το βράδυ της Πέμπτης στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Αυτή τη φορά, η στρατηγική του να βάλει τον Κιλιάν Εμπαπέ στον πάγο πριν εκτελέσει το πέναλτι δεν απέδωσε. Ο Γάλλος αρχηγός έπρεπε να περιμένει πολύ ώρα μπροστά από τον Γιασίν Μπουνού πριν εκτελέσει το σουτ, αλλά αστόχησε.

Τρία ατελείωτα λεπτά και 11 δευτερόλεπτα χώριζαν τον αρχηγό των «Μπλε» από το σουτ που αποκρούστηκε ήρεμα στα αριστερά του από τον Μαροκινό τερματοφύλακα. Μετά από το χαμένο πέναλτι, ο Εμπαπέ εθεάθη να γυρίζει προς τον διαιτητή και να γίνεται έξω φρενών, κάνοντας χειρονομίες.

Όπως και πριν από το πέναλτι εναντίον της Παραγουάης, ο Ουσμάν Ντεμπελέ πήρε πρώτα την κατοχή της μπάλας στο σημείο του πέναλτι, ενώ ο συμπαίκτης του καθόταν σε απόσταση. Στη συνέχεια, έκανε ένα βήμα μπροστά πριν περιμένει για αυτό που φαινόταν σαν μια αιωνιότητα, καθώς οι γιγαντιαίες οθόνες στο στάδιο Ζιλέτ έδειχναν ακόμα την ένδειξη «VAR - Έλεγχος πέναλτι».

Οι διαιτητές αφιέρωσαν χρόνο για να ελέγξουν ολόκληρη τη φάση και, πιθανότατα, την επαφή μεταξύ του Ντεζιρέ Ντουέ και του Ασράφ Χακίμι στην αρχή της φάσης. Από την πρώτη επανάληψη, ωστόσο, φαινόταν ξεκάθαρα ότι ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν είχε κερδίσει νόμιμα την κατοχή της μπάλας, χάρη στην πίεση που άσκησε στον συμπαίκτη του.

Πριν ξεκινήσει την προσπάθειά του, ο Γάλλος αρχηγός έπρεπε επίσης να αλλάξει θέση στην μπάλα, γιατί ο διαιτητής έκρινε ότι ήταν πολύ μπροστά. Όλα αυτά συντέλεσαν στο να χαθεί το πέναλτι, ωστόσο, ο κάπτεν της Γαλλίας πήρε... εκδίκηση σκοράροντας αργότερα στο ματς.

Αυτή είναι η δεύτερη αστοχία του Εμπαπέ σε 16 προσπάθειες για τους «Μπλε». Η τελευταία ήταν σε αγώνα εναντίον του Καζακστάν το 2021.

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