Μουντιάλ 2026: Γαλλία με το βλέμμα στην κορυφή, προκρίθηκε εύκολα στα ημιτελικά

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχασε πέναλτι, αλλά ήταν αυτός που… άνοιξε το δρόμο για τους «τρικολόρ» κόντρα στο Μαρόκο, με τον Ντεμπελέ να διαμορφώνει το τελικό 2-0, για την πρόκριση των Γάλλων στην τετράδα.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Γαλλία με το βλέμμα στην κορυφή, προκρίθηκε εύκολα στα ημιτελικά
AP
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Η Γαλλία έχει… λοκάρει το στόχο. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Οι «τρικολόρ» στον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης, δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στη Βοστώνη κόντρα στο Μαρόκο. Επικράτησαν 2-0 και περιμένουν αντίπαλο για τον αγώνα των ημιτελικών.

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ έδειχνε να μην βρίσκει δρόμο απέναντι στην καλά κλεισμένη άμυνα των Μαροκινών. Το πέναλτι που κέρδισε ο Εμπαπέ στο πρώτο μέρος, το μπλόκαρε ο Μπουνού. Όμως ο αστέρας των «τρικολόρ» με εκπληκτικό τέρμα στη μία ώρα αγώνα, άνοιξε το σκορ και ουσιαστικά καθόρισε τη μοίρα του ματς. Με τον Ντεμπελέ να «κλειδώνει» λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση.

Αυτή είναι η 8η φορά που οι «τρικολόρ» προκρίνονται σε ημιτελικά Μουντιάλ. Όμως η επιτυχία στη Βοστώνη, δεν είναι η ολοκλήρωση του στόχου, παρά μόνο ένα βήμα ακόμη προς την κορυφή του κόσμου. Για την οποία «πεινά» ο Εμπαπέ και η παρέα του.

Ο σούπερ σταρ της ευρωπαϊκής ομάδας, έφτασε τα 8 γκολ στο τουρνουά και έφτασε τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ.

Το Μαρόκο είχε εξαιρετική παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, αλλά το εμπόδιο των Γάλλων αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό... Έτσι, μετά τον αποκλεισμό των Αφρικανών, μόνο η Αργεντινή μπορεί να "σπάσει" την ευρωπαϊκή κυριαρχία στα ημιτελικά.

Πλέον οι Γάλλοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους, από την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει τους «τρικολόρ» στο Ντάλας την Τρίτη (14/7) στις 22:00.

Το ματς

Η αναμέτρηση άρχισε με τον Εμπαπέ να έχει καλό σουτ στο 4’, με τον Μπουνού να βρίσκει λίγο την μπάλα και να τη στέλνει κόρνερ. Στη συνέχεια ο Ουπαμεκανό έκανε κεφαλιά, με τον τερματοφύλακα του Μαρόκου να διώχνει και πάλι.

Η μονοτονία της άμυνας των Μαροκινών και της προσπάθειας των Γάλλων να βρουν χώρους, διατηρήθηκε μέχρι το 25’. Σε εκείνο το λεπτό ο Εμπαπέ βρήκε χώρο για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Μπήκε στην περιοχή, ο Μπαζράουι τον ανέτρεψε και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο πρώτος σκόρερ των Γάλλων ανέλαβε την εκτέλεση, με τον Μπουνού να πέφτει σωστά στη γωνιά του και να μπλοκάρει στο 28’.

Οι χαφ του Μαρόκου κράτησαν αρκετά την μπάλα έξω απ’ την περιοχή τους, οι Γάλλοι έκλεψαν και ο Ντουέ απείλησε στο 35’, με τον Μπουνού να ήταν αυτός που και πάλι έδωσε τη λύση.

Οι Γάλλοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 45+2’. Ο Ντίνιε εκτός περιοχής έκανε ένα εκπληκτικό σουτ με εξωτερικό φάλτσο, η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι των Μαροκινών.

Στο 60’ ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε κάτοχος λίγο έξω απ’ την περιοχή. Έκανε μερικά βήματα μπαίνοντας σε αυτή και με σχεδόν όλη την άμυνα του Μαρόκου γύρω του, έπιασε ένα εκπληκτικό σουτ στο πλαϊνό δίχτυ του Μπουνού που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα κι έτσι «γράφτηκε» το 1-0!

Η ομάδα του Ντεσάμπ είχε… ανοίξει το διάδρομο που ήθελε, με το γκολ που σημείωσε. Έτσι στο 66’ βρήκε και δεύτερο «χτύπημα». Ο Ντεμπελέ έγινε κάτοχος με χώρο μπροστά του, έφτασε στο ύψος του ημικυκλίου της περιοχής και με πανέμορφο σουτ έκανε το 2-0!

Το Μαρόκο στο 83’ είχε καλό σουτ με τον Ουναΐ, ο οποίος είδε τον Μενιάν να αποκρούει. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο σουτ εντός εστίας των Αφρικανών σε όλο το ματς.

Ο Ολίσε στο 85’ και ο Μπαρκολά στο 87’, βρέθηκαν σε καλή θέση εντός περιοχής, με τα σουτ που δοκίμασαν να είναι άστοχο του πρώτου και να βρίσκου τον Μπουνού σε ετοιμότητα του δεύτερου.

Ο Ματετά στο 90+4’ κινήθηκε ωραία, αλλά το τελείωμα που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπουνού. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, με τους Γάλλους να φτάνουν στο στόχο τους.

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

Κίτρινες: Ντιόπ

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάμπ): Μενιάν, Κουντέ (87΄ Γκουστό), Σαλιμπά, Ουπαμεκανό, Ντίνιε, Κονέ (70΄ Ζαϊρ Εμερί), Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ (77΄ Μπαρκολά), Εμπαπέ (77΄ Ματετά)

ΜΑΡΟΚΟ (Μοχάμεντ Ουαχμπί) : Μπουνού, Χακίμι, Ντιόπ, Μαζράουϊ, Σαλάχ-Εντίν (74΄ Ελ Ουαχντί), Μπουαντί (61΄ Άμραμπατ), Ελ Αϊναουί, Ουναχί, Ελ Κανούς (61΄ Ελ Κανούς), Ταλμπί (85΄ Σμπάι), Ντίαθ (74΄ Γιασίν)

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