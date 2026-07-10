Σοβαρά επεισόδια στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασεκευής (10/07) στο κεντρικό Λονδίνο, μετά τη νίκη της Γαλλίας επί του Μαρόκου για το Μουντιάλ.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν από την Edgware Road στο κεντρικό Λονδίνο, δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς της Αστυνομίας να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, φορώντας εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών, όπως κράνη και ασπίδες, και να σχηματίζουν γραμμή κατά μήκος του δρόμου.

?NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV — GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026

Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί κοντά σε περιπολικό, ενώ, πυκνοί καπνοί ήταν ορατοί πάνω από τον δρόμο, ο οποίος ήταν γεμάτος διάφορα αντικείμενα και συντρίμμια.

On Edgware Road tonight.. pic.twitter.com/fvubgCJgFf — London & UK Street News (@CrimeLdn) July 9, 2026

Στο σημείο παρέμεναν συγκεντρωμένοι δεκάδες πολίτες, αρκετοί από τους οποίους κατέγραφαν τις εξελίξεις με τα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ οι αστυνομικοί διατηρούσαν τις θέσεις τους.

Η Αστυνομία επιχειρούσε να απομακρύνει φιλάθλους από την περιοχή μετά τη νίκη των «τρικολόρ», ενώ, ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν είχε δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή τους λόγους της αυξημένης αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.