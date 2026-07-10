Μουντιάλ 2026: Ο Μπόνο «έγραψε» ιστορία και είναι ο νέος «βασιλιάς» των πέναλτι

Μπορεί το Μαρόκο να αποκλείστηκε από το εφετινό Μουντιάλ, αλλά ο Γιασίν Μπόνο «έγραψε» ιστορία αποκρούοντας την εκτέλεση πέναλτι του Εμπαπέ στο 28′ του προημιτελικού με αντίπαλο τη Γαλλία.

Η Γαλλία δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο μέρος του προημιτελικού απέναντι στο Μαρόκο. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κιλιάν Εμπαπέ εκτέλεσε πέναλτι, με τον Γιασίν Μπόνο να μπλοκάρει σταθερά.

Μάλιστα, ο Μαροκινός τερματοφύλακας κατάφερε να «γράψει» ιστορία, καθώς αυτό ήταν το τέταρτο πέναλτι που αποκρούει στα δύο Μουντιάλ στα οποία έχει συμμετάσχει. Από το 1966, κανείς τερματοφύλακας δεν έχει αποκρούσει περισσότερα (συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών πέναλτι).

Συνολικά, ο Μπόνο έχει αντιμετωπίσει εννέα πέναλτι στο Μουντιάλ· επτά έχουν χαθεί (τέσσερις αποκρούσεις, δύο δοκάρια και ένα εκτός), ενώ, έχει μαζέψει τη μπάλα από την εστία του μόλις δύο φορές.

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