Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

Snapshot Ο Πιερλουίτζι Κολίνα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Αιγύπτου περί μεροληπτικής διαιτησίας στον αγώνα με την Αργεντινή για το Μουντιάλ 2026.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA τόνισε ότι οι διαιτητές έπραξαν με απόλυτη ανεξαρτησία και καταδίκασε τη στοχοποίηση των αξιωματούχων.

Το VAR υποστήριξε την ακύρωση του γκολ του Μοστάφα Ζίκο λόγω φάουλ υπέρ της Αργεντινής στην επίθεση της Αιγύπτου.

Η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι στον Σαλάχ πριν το νικητήριο γκολ κρίθηκε ορθή καθώς η επαφή θεωρήθηκε φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή από διαιτητή και VAR.

Ο Κολίνα προειδοποίησε ότι οι αβάσιμες κατηγορίες μπορεί να προκαλέσουν απειλές κατά των διαιτητών και των οικογενειών τους. Snapshot powered by AI

Ασπίδα προστασίας στους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου ύψωσε ο Πιερλουίτζι Κολίνα, δίνοντας ξεκάθαρη απάντηση στις κατηγορίες της Αιγύπτου περί μεροληπτικής αντιμετώπισης του διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ στον αγώνα με την Αργεντινή για τη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο επικεφαλής διαιτησίας της FIFA απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της αφρικανικής ομάδας, η οποία αποκλείστηκε γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 3-2.

Σε συνέντευξή του στην επίσημη ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ο κορυφαίος διαιτητής όλων των εποχών ξεκαθάρισε ότι οι ρέφερι ενήργησαν με απόλυτη ανεξαρτησία. Αν και αναγνώρισε πως η κριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού, καταδίκασε απερίφραστα τη στοχοποίηση των αξιωματούχων.

«Η εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τις αποφάσεις θα αποτελεί πάντα μέρος του ποδοσφαίρου, αλλά οι αβάσιμες κατηγορίες δεν έχουν θέση στο άθλημά μας», υπογράμμισε ο Ιταλός και συμπλήρωσε: «Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ακεραιότητα των διαιτητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η διαιτησία της FIFA μπορεί να επηρεαστεί από οποιονδήποτε, ούτε καν από τον πρόεδρο της FIFA (Τζιάνι Ινφαντίνο).»

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επισημαίνοντας ότι τέτοιες δηλώσεις ενδέχεται να υποκινήσουν απειλές εις βάρος των διαιτητών και των οικογενειών τους.

Οι αντιδράσεις των Αιγύπτιων μετά τον αποκλεισμό

Το κλίμα έντασης δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, όπου η Αργεντινή ανέτρεψε το αρχικό εις βάρος της προβάδισμα δύο τερμάτων και πήρε την πρόκριση με το νικητήριο γκολ του Ένζο Φερνάντες στα τελευταία λεπτά. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, άφησε αιχμές για έξωθεν πιέσεις υπέρ της αντιπάλου, ενώ η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι «αρκετά κρίσιμα περιστατικά προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες και άφησαν βαθιά ερωτηματικά σχετικά με τη συνέπεια και τη δικαιοσύνη των αποφάσεων που επηρέασαν άμεσα την πορεία του αγώνα».

Οι διαμαρτυρίες εστιάστηκαν στην ακύρωση του τέρματος του Μοστάφα Ζίκο στο δεύτερο ημίχρονο για επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης, καθώς και σε μια πτώση του Μοχάμεντ Σαλάχ ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την καθοριστικό τρίτο γκολ της Αργεντινής, όπου δεν καταλογίστηκε πέναλτι.

Για το γκολ που ακυρώθηκε ο Κολίνα υποστήριξε ότι το VAR είχε προτείνει ορθά την ακύρωση του γκολ του Ζίκο, αφού εντόπισε ένα φάουλ του Μαρβάν Αττία σε βαρος του αμυντικού της Αργεντινής Λισάντρο Μαρτίνεζ κατά τη διάρκεια της φάσης επίθεσης.

«Πιστεύουμε ότι το φάουλ είναι φάουλ», είπε ο Κολίνα. «Ανεξάρτητα από το αν το φάουλ φαίνεται “προφανές”, αν ο διαιτητής δεν το είδε στον αγωνιστικό χώρο, το VAR μπορεί να παρέμβει. Το να πατάς το πόδι ενός αντιπάλου αποτελεί φάουλ, ενώ ένας αμυντικός που αγγίζει πρώτα τη μπάλα και στη συνέχεια έρχεται σε φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή δεν έχει διαπράξει φάουλ. Και πάλι, ένα παράδειγμα αυτού συνέβη στο τέλος του ίδιου αγώνα», ανέφερε.



Ο Κολίνα υπερασπίστηκε επίσης την απόφαση να μην δοθεί πέναλτι στην Αίγυπτο πριν από το νικητήριο γκολ της Αργεντινής, λέγοντας ότι τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR έκριναν την επαφή μεταξύ του Σαλάχ και του Χουλιάν Άλβαρες ως «φυσιολογική ποδοσφαιρική επαφή».

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