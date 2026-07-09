Μουντιάλ 2026: Οι διαιτητές καλύπτουν 12-13 χλμ. σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ 2026

Αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η FIFA, προοετοιμάζει τους διαιτητές για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Μουντιάλ 2026: Οι διαιτητές καλύπτουν 12-13 χλμ. σε κάθε αγώνα του Μουντιάλ 2026
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Οι διαιτητές του Μουντιάλ 2026 καλύπτουν συνήθως 12-13 χιλιόμετρα ανά αγώνα, αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες όπως υγρασία και υψηλό υψόμετρο.
  • Η FIFA προετοιμάζει τους διαιτητές με πρόγραμμα φυσικής κατάρτισης και αξιολογήσεων που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν τη διοργάνωση.
  • Η εκπαίδευση περιλαμβάνει προσομοιώσεις αγώνα, παρακολούθηση φυσικών δεικτών μέσω GPS και αισθητήρων καρδιακού ρυθμού, καθώς και προγράμματα αποκατάστασης με μασάζ και κρυοθεραπεία.
  • Η ομάδα διαιτησίας αποτελείται από 52 διαιτητές, 88 βοηθούς και 30 βιντεοδιαιτητές, με υποστήριξη από ιατρούς, φυσιοθεραπευτές και ειδικούς διατροφής.
  • Παρά την εκτενή προετοιμασία, οι διαιτητές παραμένουν εκτεθειμένοι σε τραυματισμούς, όπως φαίνεται από το περιστατικό κράμπας του διαιτητή Φέλιξ Ζβάϊερ στον αγώνα ΗΠΑ-Αυστραλία.
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Όταν ένας αγώνας -και δη Παγκοσμίου Κυπέλλου- απαιτεί μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο διαιτητής πρέπει να βρίσκεται στο σωστό μέρος την σωστή στιγμή, κάτι που δεν είναι εύκολο όταν -όπως και οι ποδοσφαιριστές- έχει ν΄αντιμετωπίσει από την υγρασία του Μαϊάμι μέχρι το εντυπωσιακό υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού.

Την ώρα που οι φίλαθλοι επικεντρώνονται στους παίκτες που θέλουν να πετύχουν ένα γκολ, οι διαιτητές τρέχουν εξίσου, καλύπτοντας συνήθως 12 έως 13 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα, μια απόσταση συγκρίσιμη με πολλούς παίκτες εντός του αγωνιστικού χώρου.

Αυτή η πραγματικότητα έχει διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο η FIFA, προοετοιμάζει τους διαιτητές για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

«Η προετοιμασία των διαιτητών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, άρχισε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια», δήλωσε η FIFA στο Reuters.

Η προετοιμασία μοιάζει με αυτήν των αθλητών υψηλού επιπέδου, καθώς οι διαιτητές έχουν υποβληθεί σε επανειλημμένες φυσικές αξιολογήσεις, με την προπόνηση να εντείνεται τους έξι μήνες πριν από το Μουντιάλ.

Ενας διαιτητής μπορεί να «σφυρίξει» σ' έναν αγώνα έχοντας ν' αντιμετωπίσει την υγρασία στο Μαϊάμι ή το υψόμετρο άνω των 2.200 μέτρων στην Πόλη του Μεξικού, με πολύωρες πτήσεις, μεταβαλλόμενες ζώνες ώρας και αφόρητες θερμοκρασίες που δημιουργούν απαιτήσεις που μοιάζουν με αγώνισμα αντοχής.

Η FIFA δήλωσε ότι τα συμπεράσματα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025 στις ΗΠΑ, αποδείχθηκαν ανεκτίμητα στην προετοιμασία των διαιτητών για «ζέστη, υγρασία και επίσης διαφορετικές ζώνες ώρας».

Οι διαιτητές προπονούνται στην αντοχή, στην δύναμη, στην ταχύτητα, στην ευκινησία και στην επιτάχυνση, συχνά μέσω προσομοιώσεων που μοιάζουν με παιχνίδι, ενώ οι ειδικοί απόδοσης εξετάζουν κάθε σπριντ, καρδιακό παλμό και κύκλο αποκατάστασης.

Ο στόχος είναι απλός και αφορά στην κάθε αποφασιστική στιγμή πριν συμβεί κάποια «επίμαχη» φάση. Η έρευνα έχει συνδέσει την κόπωση με χειρότερη τοποθέτηση, στενότερες γωνίες θέασης και πιο αργές αντιδράσεις, συστατικά για το είδος του λάθους που μπορεί να μείνει για πάντα στα χρονικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και γι' αυτός τος λόγο η FIFA, αντιμετωπίζει πλέον τους διαιτητές όπως και τους παίκτες.

Η ομάδα διαιτησίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελείται από 52 διαιτητές, 88 βοηθούς διαιτητές και 30 βιντεοδιαιτητές αγώνων από 50 ομοσπονδίες-μέλη.

Με έδρα το Μαϊάμι, ζουν σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στην προπόνηση, στην διατροφή, στην αποκατάσταση και στην τεχνική προετοιμασία, με 12 ειδικούς ιατρούς και 10 φυσιοθεραπευτές, καθώς και έναν σεφ εξειδικευμένο στην αθλητική διατροφή.

Οι συσκευές GPS παρακολουθούν τον φόρτο εργασίας, οι αισθητήρες καρδιακού ρυθμού μετρούν την προσπάθεια και η εξέταση γαλακτικού οξέος στο αίμα, βοηθά τους ειδικούς να προσδιορίσουν πώς αντιμετωπίζει το σώμα, αυτά τα δεδομένα. Στην συνέχεια, τα φορτία προπόνησης προσαρμόζονται με επιστημονική ακρίβεια.

«Χρησιμοποιούμε συσκευές παρακολούθησης δεδομένων στο ίδιο επίπεδο με τους παίκτες», επεσήμανε η FIFA.

Οι τρεις ημέρες πριν από τους αγώνες περιλαμβάνουν προσομοιωμένες συνεδρίες αγώνα, μαζί με σύντομη, εκρηκτική επιτάχυνση και προπόνηση ταχύτητας, ενώ ακολούθως, στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση.

«Οι δύο ημέρες που ακολουθούν τους αγώνες, είναι αφιερωμένες στην ενεργητική προπόνηση αποκατάστασης, μαζί με μασάζ και κρυοθεραπεία, που βοηθούν στην επίτευξη ταχύτερης και πιο αποτελεσματικής αποκατάστασης», τονίζεται από την FIFA, που έχει εισαγάγει συμπληρώματα ενυδάτωσης και έχει επανασχεδιάσει τα προγράμματα προπόνησης για να περιορίσει την έκθεση στο άμεσο ηλιακό φως.

Οι απαιτήσεις είναι εύκολο να παραβλεφθούν επειδή οι διαιτητές σπάνια εμφανίζονται στα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές. Ωστόσο, μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι το τρέξιμο υψηλής έντασης μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της κίνησής τους κατά τη διάρκεια αγώνων elite, με τους καρδιακούς παλμούς να ανεβαίνουν συχνά μεταξύ 80% και 100% των μέγιστων επιπέδων.

Σε αυτό το διάστημα, οι διαιτητές παρακολουθούν τις κινήσεις των παικτών, εντοπίζουν πιθανά φάουλ, προβλέπουν τακτικά μοτίβα και αναζητούν την καλύτερη δυνατή γωνία θέασης, συχνά σε πλήρη ταχύτητα.

Παρά την προετοιμασία, οι τραυματισμοί παραμένουν κίνδυνοι. Στην νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Αυστραλίας στη φάση των ομίλων, ο Γερμανός διαιτητής, Φέλιξ Ζβάϊερ, κατέρρευσε από κράμπες στις καθυστερήσεις, απαιτώντας από παίκτες και από τις δύο ομάδες συν έναν βοηθό διαιτητή να τον βοηθήσουν να τεντώσει το πόδι του ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τον αγώνα.

Καθώς πλησιάζουν τα προημιτελικά της διοργάνωσης, το επίκεντρο παραμένει στους παίκτες, αλλά πίσω από κάθε καθοριστική στιγμή βρίσκεται ένας διαιτητής που αγωνίζεται να είναι δίκαιος, γνωρίζοντας ότι ένα σφύριγμα μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

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