Άργος: «Το παιδί μου έχει αυτισμό και φοβάται την Αστυνομία» – Ξεσπά η μητέρα του 20χρονου

Snapshot Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο Άργος πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο κεφάλι έναν 20χρονο με αυτισμό, που ήταν άοπλος και προσπαθούσε να διαφύγει πεζός.

Η μητέρα του θύματος καταγγέλλει ότι ο γιος της έχει αναπηρία 80%, φοβόταν την Αστυνομία λόγω προηγούμενης βίαιης αντιμετώπισης και δέχθηκε επτά σφαίρες στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι καταδίωκαν τον 20χρονο για 35 λεπτά, ότι πέταξε όπλο (που αποδείχθηκε ρέπλικα) και ότι το περιστατικό συνέβη σε περιοχή με πρόσφατα σοβαρά συμβάντα.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο αστυνομικοί, είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Η υπόθεση πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον Ανακριτή εντός των επόμενων ωρών. Snapshot powered by AI

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο Άργος λειτούργησαν εκτός πρωτοκόλλου. Έβγαλαν όπλο και πυροβόλησαν έναν 20χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, ενώ δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή τους. Το θύμα ήταν άοπλο και με γυρισμένη πλάτη, καθώς έτρεχε πεζός στα χωράφια για να ξεφύγει από την καταδίωξη.

Το τραύμα που φέρει, είναι στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μάλιστα, στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ οι οπές που εντοπίστηκαν στον τοίχο είναι 5. Κακοποιό να είχαν απέναντί τους, τόσες φορές δεν θα πυροβολούσαν.

Η μητέρα του 20χρονου, που χαροπαλεύει στο ΚΑΤ, κάνει λόγο για «επαγγελματίες δολοφόνους».

«Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι δολοφόνοι, επαγγελματίες. Λένε ψέματα ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Το παιδί δέχθηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι, οι 3 δεν έχουν αφαιρεθεί ακόμα», λέει στο Newsbomb.

Όπως τονίζει, ο γιος της, ο οποίος έχει αυτισμό και αναπηρία 80%, δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, καθώς φοβόταν την Αστυνομία. Ήταν θύμα αστυνομικής βίας, όπως δηλώνει, το 2025, όταν είχε συλληφθεί έπειτα από έλεγχο στην περιοχή. Στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί ρόπαλο, σιδερογροθιά και φάρος.

«Δεν σταμάτησε γιατί τον βασάνισαν, πολλές ώρες, τον χτυπήσανε, δεν πήγαινε τουαλέτα, τρόμαξε πάρα πολύ. Το παιδί έχει αυτισμό», είπε η μητέρα.

Προφανώς, οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ότι το παιδί δίνει μία προσωπική μάχη όλη του τη ζωή, ωστόσο η εμπειρία τους και η εκπαίδευσή τους δε θα έπρεπε να τους επιτρέψει να βγάλουν το όπλο από τη θήκη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πυροβόλησαν και οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Όπως οι ίδιοι ισχυρίζονται: «Δεν σταματούσε στην καταδίωξη για 35 λεπτά και το αυτοκίνητο έβγαινε σε άλλο όνομα. Εμβόλισε περιπολικά και πέταξε κατά την καταδίωξη ένα όπλο, δε γνωρίζαμε ότι ήταν ρέπλικα. Στην περιοχή το περασμένο διάστημα είχαν σημειωθεί σοβαρά συμβάντα με εκρήξεις ΑΤΜ μεταξύ 02:00 με 04:00 τα ξημερώματα. Δε ξεκινήσαμε τη βάρδιά μας για να κάνουμε κακό σε κανέναν».

Ο δικηγόρος τους, Πέτρος Κουκούλης, υποστηρίζει ότι ο νεαρός, όταν ακινητοποιήθηκε το όχημά του, πήδηξε από τα κάγκελα, βρέθηκε μέσα στο χωράφι, το οποίο είχε βλάστηση και οι αστυνομικοί έχουν την άποψη ότι αυτός βρίσκεται εκεί στο χωράφι όταν ρίχνουν, επ’ ουδενί δεν μπορεί να διανοηθεί κανένας ότι έχει φτάσει στο κτήριο. Μάλιστα, υπήρχε υψομετρική διαφορά μεταξύ Αστυνομικών και 20χρονου.

Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η κατηγορία που τους βαραίνει. Σε λίγες ώρες θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή.

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