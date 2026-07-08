Άργος: Για ανθρωποκτονία διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλισαν 20χρονο - Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

Snapshot Δύο αστυνομικοί διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά τον πυροβολισμό 20χρονου στο κεφάλι στο Άργος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Ο 20χρονος επιχείρησε να αποφύγει μπλόκο της αστυνομίας, εμβολίζοντας οχήματα και πεζούς αστυνομικούς, πριν εγκαταλείψει το όχημα και προσπαθήσει να διαφύγει πεζός.

Στο σημείο βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, ενώ οι αστυνομικοί που πυροβόλησαν συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η προανάκριση διεξάγεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ έχει διαταχθεί πειθαρχική έρευνα.

Ο 20χρονος είχε ποινικό παρελθόν και σε προηγούμενο έλεγχο βρέθηκαν πάνω του σιδερογροθιά και μαχαίρι. Snapshot powered by AI

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου ΚΑΤ συνεχίζει τη νοσηλεία του ο 20χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικούς, το πρωί της Τρίτης στο Άργος.

Η υγεία του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, ενώ νωρίτερα αναφέρθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Σημειώνεται ότι στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, υποβλήθηκε σε επέμβαση κατά την οποία δεν μπόρεσε να αφαιρεθεί το βλήμα από το κεφάλι του.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον νέο λίγο πριν από τις 16:00 στο νοσοκομείο ΚΑΤ, υπό αυστηρά μέτρα προστασίας και με τη συνοδεία οχημάτων της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κοντά στο σημείο όπου είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Παράλληλα, διατάχθηκε η προβλεπόμενη πειθαρχική έρευνα, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Το χρονικό

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τις 2:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 8/7 όταν ο 20χρονος απέφυγε μπλόκο της αστυνομίας που είχε στηθεί έξω από το χωριό Πυργέλλα στο Άργος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα και επιχείρησε να εμβολίσει τα περιπολικά, καθώς και πεζούς αστυνομικούς. Τότε ξεκίνησε η καταδίωξη του νέου σε διάφορα σημεία της γύρω περιοχής, ενώ οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα έξω από πολυκατάστημα στην είσοδο του Άργους.

Ο νεαρός τότε εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και κινήθηκε πεζός σε δύσβατο σημείο. Πλησιάζοντας σε εγαταλελειμμένο κτίριο, προσπάθησε να σκαρφαλώσει στον τοίχο και οι δύο αστυνομικοί που τον ακολουθούσαν χρησιμοποίησαν τα επιχειρησιακά τους όπλα και τον χτύπησαν στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στον τοίχο εντοπίστηκαν τουλάχιστον πέντε οπές που φέρεται να είναι από τους πυροβολισμούς, ενώ εντοπίστηκε και ξεραμένο αίμα στο χώμα.

Αρχικά ο νέος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Άργους με δύο χτυπήματα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε κατά τις 6:00 το πρωί στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Στο σημείο της δίωξης εντοπίστηκε και ένα πιστόλι ρέπλικα το οποίο εξετάζεται εάν ανήκε στον 20χρονο, ενώ φέρεται να είχε ποινικό παρελθόν, καθώς σε παλαιότερο έλεγχο είχαν εντοπιστεί πάνω του σιδερογροθιά και μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την καταδίωξη στο Άργος

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του.

Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..»

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