Άργος: Η στιγμή που το περιπολικό σπεύδει στο σημείο όπου έχουν πέσει οι πυροβολισμοί

Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb

Κατερίνα Ρίστα

Άργος: Η στιγμή που το περιπολικό σπεύδει στο σημείο όπου έχουν πέσει οι πυροβολισμοί
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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Snapshot
  • Ο χρονος οδηγός τραυμαστηκε σοβαρά από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στο Άργος και κατέληξε μετά από εγκεφαλική βλάβη.
  • Η καταδίωξη ξεκίνησε όταν ο νεαρός αγνόησε αστυνομικά σήματα και οδήγησε επικίνδυνα, προσπαθώντας να διαφύγει και παρασύροντας αστυνομικούς.
  • Το όχημά του ακινητοποιήθηκε μετά από σύγκρουση με περιπολικά, ενώ ο ίδιος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πετώντας έναν μαντρότοιχο.
  • Στο αυτοκίνητο βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα και αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατασχέθηκε και θα εξεταστεί εργαστηριακά.
  • Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές και τον εισαγγελέα.
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Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο 20χρονος οδηγός που τραυματίστηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης στην περιοχή του Άργους.

Λίγο μετά τις 6:30 το πρωί, ο νεαρός, αγνώστων στοιχείων εκείνη την ώρα, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από το Νοσοκομείο Άργους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Θριασίου.

Ο νεαρός έφερε μυδρίαση και σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Οι γιατροί τον οδήγησαν άμεσα στο χειρουργείο, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν απέδωσαν και διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Η καταδίωξη

Είχε προηγηθεί καταδίωξη, καθώς ο 20χρονος φέρεται να αγνόησε τα σήματα των αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά τη διάρκεια της πορείας του επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των υπηρεσιακών οχημάτων τους, ενώ προσέκρουσε και σε περιπολικά, οδηγώντας με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε από περιπολικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και προσπάθησε να διαφύγει πηδώντας έναν μαντρότοιχο.

Η στιγμή που το περιπολικό σπεύδει στο σημείο όπου έχουν πέσει οι πυροβολισμοί στο Άργος

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Σε αυτό διακρίνονται περιπολικό λίγο πριν την καταδίωξη που φτάνει στο σημείο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες των Αρχών, στο όχημα του 20χρονου βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, ωστόσο οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του.

Παράλληλα, σε σημείο κοντά σε εκείνο όπου είχε δοθεί το αρχικό σήμα για έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αεροβόλο πιστόλι. Το όπλο πρόκειται να αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

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