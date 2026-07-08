Άργος: Άγρια καταδίωξη - Επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς, διέφυγε πεζός και τον πυροβόλησαν

Άγρια καταδίωξη έλαβε χώρα το πρωί της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, όταν οδηγός δεν σταμάτησε σε έλεγχο που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα, κι εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά προσπάθησε να τους πατήσει, καθώς και να εμβολίσει τα περιπολικά στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Ακολούθησε άγρια καταδίωξη και όταν το όχημα του άνδρα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Επιχείρησε να σκαρφαλώσει σε μαντρότοιχο και οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν για να τον ακινητοποιήσουν.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο νοσοκομείο, ενώ ακολούθως κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο

πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

για εργαστηριακή εξέταση.

Σύλληψη δύο αστυνομικών

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο

πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι

αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση

της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε..