Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή

Snapshot Η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος ξεκίνησε όταν ο νεαρός αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό μπλόκο και πέταξε μια ρέπλικα πιστολιού από το όχημα.

Ο νεαρός εμβόλισε περιπολικό και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει πεζός πριν δεχθεί πυροβολισμό από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα, αλλά εξετάζεται αν η βολή που τραυμάτισε τον νεαρό ήταν ευθεία ή εξοστρακισμένη από τον μαντρότοιχο.

Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πολύωρη επέμβαση και η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές με σύλληψη των δύο αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Η αιματηρή καταδίωξη στο Άργος προκαλεί έντονα ερωτήματα για τον χειρισμό των αστυνομικών της ΟΠΚΕ. Πυροβόλησαν τον νεαρό στο κεφάλι σε ευθεία βολή ή τραυματίστηκε από εξοστρακισμό;

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος (σ.σ.: κατά την εισαγωγή του στο Θριάσιο αναφερόταν ως άνδρας περίπου 25 ετών αγνώστων λοιπών στοιχείων) οδηγούσε το αυτοκίνητο της μητέρας του όταν αρνήθηκε να σταματήσει σε αστυνομικό μπλόκο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη. Κατά τη διάρκειά της φέρεται να πέταξε από το όχημα ένα πιστόλι, το οποίο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν ρέπλικα.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ, όπου το όχημά του εγκλωβίστηκε. Εκεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να εμβόλισε περιπολικό που συμμετείχε στην επιχείρηση.

Όταν πλέον δεν μπορούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητο, το εγκατέλειψε και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, τρέχοντας μέσα στο σκοτάδι προς έναν μαντρότοιχο.

Οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν προειδοποιητικά στον αέρα, την ώρα που ο νεαρός επιχειρούσε να σκαρφαλώσει στον τοίχο.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και στη συνέχεια διακομίστηκε διασωληνωμένος στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά σοβαρή.

Ευθεία βολή ή εξοστρακισμός;

Το στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας είναι ο τρόπος με τον οποίο δέχθηκε τη βολή. Οι Αρχές εξετάζουν αν η σφαίρα που τον χτύπησε προήλθε από απευθείας βολή ή αν εξοστρακίστηκε προηγουμένως στον μαντρότοιχο. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί οπές από πυροβολισμούς, εύρημα που θεωρείται σημαντικό για την πορεία της έρευνας.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της ΔΑΟΕ.