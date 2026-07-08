Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη

Snapshot Ο 19χρονος πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από αστυνομικούς ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο.

Η καταδίωξη, που ξεκίνησε μετά από άρνηση του νεαρού να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, διήρκησε πάνω από τρία χωριά και περιλάμβανε επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρα εμβολισμού αστυνομικών.

Ο νεαρός εγκατέλειψε το όχημα και τραυματίστηκε από σφαίρα μετά από προειδοποιητικά πυρά ενώ προσπαθούσε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μάντρα.

Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και διώκονται για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ διενεργείται προανάκριση από αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο όχημα του 19χρονου βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα, με το αυτοκίνητο να ανήκει στη μητέρα του, χωρίς επιβεβαίωση για τη σχέση του με τη στρατιωτική θητεία. Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 24χρονος ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς ΟΚΠΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο νεαρός φέρεται να έχει δεχθεί πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει μεταβεί στο Ναύπλιο για να ενημερωθεί για την υπόθεση.

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι, δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τη σφαίρα

Ο 24χρονος τραυματίας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίσθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, το θύμα των πυροβολισμών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πίσω μέρος της κεφαλής, ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα από το κεφάλι.

Η καταδίωξη πέρασε μέσα από τρία χωριά

Όπως αναφέρουν τοπικά ειδησεογραφικά, ο νεαρός φέρεται να τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού τη στιγμή που επιχειρούσε να διαφύγει πεζός από τους αστυνομικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα του Ξεριά στο Άργος, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε μάντρα μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του και κατόπιν άγριας καταδίωξης.

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε όχημα στην ευρύτερη περιοχή του Άργους.

Κατά την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει τόσο αστυνομικούς όσο και υπηρεσιακά οχήματα.

Ακολούθησε καταδίωξη υψηλού κινδύνου που διήλθε από τρία χωριά γύρω από τον Ίναχο, με τον οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, πριν τελικά εγκλωβιστεί στο ύψος της γέφυρας του Ξεριά.

Εκεί εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας και σκαρφαλώνοντας σε μάντρα όπου κατά τη διάρκεια της αναρρίχησής του δέχτηκε, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες προειδοποιητικά πυρά από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα, σφαίρα να εξοστρακιστεί και να τον τραυματιστεί.

Διατάχθηκε έρευνα για τη χρήση των όπλων

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των υπηρεσιακών όπλων αποτελούν το βασικό αντικείμενο της έρευνας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο εκ των εμπλεκομένων στο συμβάν αστυνομικών.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).Στο Ναύπλιο ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα στο όχημά του

Σύμφωνα με έτερες πληροφορίες, στο όχημα του 24χρονου βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του.

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