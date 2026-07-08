Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη

Η καταδίωξη, που ξεκίνησε μετά από άρνηση του νεαρού να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, πέρασε μέσα από τρία χωριά και περιλάμβανε επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρα εμβολισμού αστυνομικών.

Μιχάλης Παπαδάκος

Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 19χρονος πυροβολήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από αστυνομικούς ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο.
  • Η καταδίωξη, που ξεκίνησε μετά από άρνηση του νεαρού να σταματήσει σε αστυνομικό έλεγχο, διήρκησε πάνω από τρία χωριά και περιλάμβανε επικίνδυνους ελιγμούς και απόπειρα εμβολισμού αστυνομικών.
  • Ο νεαρός εγκατέλειψε το όχημα και τραυματίστηκε από σφαίρα μετά από προειδοποιητικά πυρά ενώ προσπαθούσε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μάντρα.
  • Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν και διώκονται για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ διενεργείται προανάκριση από αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Στο όχημα του 19χρονου βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα, με το αυτοκίνητο να ανήκει στη μητέρα του, χωρίς επιβεβαίωση για τη σχέση του με τη στρατιωτική θητεία.
Snapshot powered by AI

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 24χρονος ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς ΟΚΠΕ κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο νεαρός φέρεται να έχει δεχθεί πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ έχει μεταβεί στο Ναύπλιο για να ενημερωθεί για την υπόθεση.

Χειρουργήθηκε στο κεφάλι, δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τη σφαίρα

Ο 24χρονος τραυματίας, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίσθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, το θύμα των πυροβολισμών, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πίσω μέρος της κεφαλής, ωστόσο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα από το κεφάλι.

Η καταδίωξη πέρασε μέσα από τρία χωριά

Όπως αναφέρουν τοπικά ειδησεογραφικά, ο νεαρός φέρεται να τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού τη στιγμή που επιχειρούσε να διαφύγει πεζός από τους αστυνομικούς. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα του Ξεριά στο Άργος, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε μάντρα μετά την ακινητοποίηση του οχήματός του και κατόπιν άγριας καταδίωξης.

Όλα ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 8 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε όχημα στην ευρύτερη περιοχή του Άργους.

katadiw3h-argos-7-26-side.jpg

Κατά την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να επιχείρησε επανειλημμένα να εμβολίσει τόσο αστυνομικούς όσο και υπηρεσιακά οχήματα.

Ακολούθησε καταδίωξη υψηλού κινδύνου που διήλθε από τρία χωριά γύρω από τον Ίναχο, με τον οδηγό να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, πριν τελικά εγκλωβιστεί στο ύψος της γέφυρας του Ξεριά.

Εκεί εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας και σκαρφαλώνοντας σε μάντρα όπου κατά τη διάρκεια της αναρρίχησής του δέχτηκε, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες προειδοποιητικά πυρά από τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα, σφαίρα να εξοστρακιστεί και να τον τραυματιστεί.

ix-katadivjh-7-26.jpg

Διατάχθηκε έρευνα για τη χρήση των όπλων

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των υπηρεσιακών όπλων αποτελούν το βασικό αντικείμενο της έρευνας, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο εκ των εμπλεκομένων στο συμβάν αστυνομικών.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).Στο Ναύπλιο ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα στο όχημά του

Σύμφωνα με έτερες πληροφορίες, στο όχημα του 24χρονου βρέθηκε στρατιωτική ταυτότητα. Αρχικά εκτιμήθηκε ότι ενδεχομένως υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, ωστόσο, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη - Φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού - Στο Ναύπλιο ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

12:11LIFESTYLE

Σλούκας, Βέσελι και Ντάνστον παρεάκι για μπάνιο στη Μύκονο

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η υποδοχή και η χειραψία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - ΦΩΤΟ

12:07LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Απόψε το καθηλωτικό φινάλε – Η έκπληξη που περιμένει το κοινό

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Μισθολογική «βόμβα» στην Estée Lauder Hellas – «Μας εμπαίζει για τον κατώτατο εταιρεία με υπερκέρδη», λένε εργαζόμενοι στο Newsbomb

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

12:00LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σειρές και Μουντιάλ στην καλοκαιρινή μάχη της πρώτης θέσης

11:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει η Καρυστιανού για δήθεν ανεμογεννήτριες στα καμένα παρά τις διαψεύσεις Παπασταύρου

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν κλιματιστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά - Πώς θα κάνετε αίτηση

11:49LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: H εξομολόγησή του στον «αέρα» - «Μπαίνω για χειρουργείο»

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστρια σώζει 7 άτομα στην Κεφαλονιά: «Όταν έβγαλα έξω δύο αδελφάκια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα γερνά – Το 2050 οι Έλληνες θα είναι 2 εκατομμύρια λιγότεροι

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν ισχύει η εκεχειρία με την Τεχεράνη, το Ιράν είναι καρκίνωμα» - Οι έπαινοι για Ερντογάν, «Μπίμπι» και... Σι

11:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Βελόπουλος για τη δήλωση Γεωργιάδη περί δωροδοκίας του Τσίπρα

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σφακιά: Αγωνία για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στη θάλασσα - «Χτενίζουν» την περιοχή για το εντοπισμό του

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν άλλαξε τον χάρτη των διακοπών: Πώς επηρεάζονται Ντουμπάι, Αίγυπτος και Ελλάδα

11:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Συναγερμός στη Νορβηγία ενόψει Αγγλίας - Δύο παίκτες έχουν τεθεί εκτός λόγω ίωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στο Άργος: Αστυνομικοί πυροβόλησαν οδηγό που επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικά - Συνελήφθησαν δύο ένστολοι

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πλάνα ζωντανή: Η Αναστασία λίγο πριν ανατινάξει τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Δεν ισχύει η εκεχειρία με την Τεχεράνη, το Ιράν είναι καρκίνωμα» - Οι έπαινοι για Ερντογάν, «Μπίμπι» και... Σι

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο ο 24χρονος που πυροβολήθηκε ύστερα από καταδίωξη - Φέρει τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού - Στο Ναύπλιο ο αρχηγός της ΕΛΑΣ

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Πολωνία: Ιερέας κατακρεούργησε άστεγο με τσεκούρι και τον έκαψε ζωντανό

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Θάλαμος βασανιστηρίων με αίμα και τσεκούρια στο σπίτι του πρώην αστυνομικού που σκότωσε την ύποπτη για τη βόμβα στον Ουκρανό Ολιγάρχη

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστρια σώζει 7 άτομα στην Κεφαλονιά: «Όταν έβγαλα έξω δύο αδελφάκια, η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει»

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός Τύπος: «Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τα όρια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ - Προκλητικές δηλώσεις»

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Με οθωμανικό εμβατήριο υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν - Τι λένε οι στίχοι του ceddin deden

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

11:49LIFESTYLE

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: H εξομολόγησή του στον «αέρα» - «Μπαίνω για χειρουργείο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ