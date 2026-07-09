Άργος-Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος»

Ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ και πυροβολήθηκε αφού πήδηξε μαντρότοιχο

Μιχάλης Παπαδάκος

Άργος-Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι έναν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη.
  • Ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει, ακινητοποιήθηκε σε σούπερ μάρκετ και πυροβολήθηκε αφού πήδηξε μαντρότοιχο.
  • Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο ρέπλικα στο σημείο, το οποίο έχει σταλεί για βαλλιστική εξέταση.
  • Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, μετά από χειρουργική επέμβαση και διασωλήνωση.
  • Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν ο πυροβολισμός ήταν ευθεία βολή ή εξοστρακισμός.
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Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκονται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι έναν 20χρονο στο Άργος ύστερα από καταδίωξη, ο οποίος χαροπαλεύει στο ΚΑΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Πυργέλας, όπου οι αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο στον νεαρό. Ο 20χρονος δεν σταμάτησε, έφυγε και στη συνέχεια ακολούθησε καταδίωξη στα γύρω χωριά, η οποία κατέληξε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, εκεί όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε.

Προσπαθώντας να διαφύγει, ο 20χρονος πήδηξε έναν μαντρότοιχο, με τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ, πυροβολώντας τον στο κεφάλι.

«Είχαμε έναν έλεγχο της ΟΠΚΕ στην περιοχή του Άργους, όπου δεν σταμάτησε ο συγκεκριμένος. Ακολούθησε καταδίωξη αφού προηγουμένως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, υπήρξε απόπειρα να εμβολίσει και τα αστυνομικά οχήματα, αλλά και τους αστυνομικούς που βρίσκονταν έξωθεν των περιπολικών», δήλωσε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ και συμπλήρωσε:

«Στο σημείο βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο ρέπλικα, το οποίο έχει σταλεί κι αυτό στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ακολούθησε καταδίωξη 35 λεπτών σε διάφορες περιοχές του Άργους, εγκλωβίστηκε κάποια στιγμή σε ένα συγκεκριμένο σημείο και από κει και πέρα υπήρξανε πυροβολισμοί. Θα πρέπει η βαλλιστική εξέταση να απαντήσει (σ.σ.: αν ήταν ευθεία βολή ή εξοστρακισμός), γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης».

Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως θα περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση»

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία. Αρχικά, ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια στο Θριάσιο νοσοκομείο.

«Το παιδί, μετά τη σφαίρα που έφαγε, διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Άργους. Συνάδελφοι λένε πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στον λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν, σταθεροποίησαν την κατάστασή του. Διεκομίσθη στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος συμπλήρωσε:

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι πήγε όπως θα περιμέναμε, νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική και χθες το απόγευμα έφυγε και τώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Όχι όμως εγκεφαλικά νεκρός, όπως λέγεται. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

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