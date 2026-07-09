Άργος: 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 20χρονο - Τι δείχνουν οι οπές στον τοίχο

Snapshot Στο Άργος, 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο όπου αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά έναν 20χρονο στο κεφάλι.

Η βασική αμφιβολία αφορά αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή αν η σφαίρα εξοστρακίστηκε.

Η βαλλιστική εξέταση θεωρείται κρίσιμη για τον προσδιορισμό της πορείας των βολών, καθώς οι οπές στον τοίχο δείχνουν ότι δεν πυροβολήθηκε μόνο στον αέρα.

Οι δύο συλληφθέντες αστυνομικοί κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα τις επόμενες ώρες. Snapshot powered by AI

Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο ο 20χρονος που δέχθηκε τις σφαίρες των αστυνομικών στο κεφάλι στο Άργος. Το ερώτημα είναι αν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή η σφαίρα εξοστρακίστηκε όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφαίρα ή κομμάτια από αυτήν δεν έχουν αφαιρεθεί από το κεφάλι του παλικαριού.

Είναι ευρήματα που θα δώσουν την απάντηση αν πυροβόλησαν σε ευθεία βολή ή αν η σφαίρα εξοστρακίστηκε. Σε περίπτωση εξοστρακισμού θα υπάρχουν το πιθανότερο και υπολείμματα από τον τοίχο.

Έτσι το πιο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης είναι η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα δείξει την ακριβή πορεία των βολών, που όπως φαίνεται όμως από τις οπές στον τοίχο μόνο στον αέρα δεν πυροβόλησαν. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 13 κάλυκες.

Οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και αναμένεται να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα.

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