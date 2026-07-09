Άργος: Αύριο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο

Ο νέος παραμένει διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

Ελένη Ευστρατίου

Άργος: Αύριο απολογούνται οι δύο αστυνομικοί για τους πυροβολισμούς στον 20χρονο
Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αύριο απολογούνται ενώπιον ανακριτή οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αργολίδας που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 20χρονου στο Άργος.
  • Ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, με δύο τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και αναπηρία 89%.
  • Η καταδίωξη ξεκίνησε μετά από έλεγχο στο όχημα του νεαρού, που προσπάθησε να διαφύγει, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του και να εντοπίζονται 13 κάλυκες στο σημείο.
  • Βρέθηκε αεροβόλο όπλο που ανήκε στον 20χρονο, ενώ οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι οι βολές έγιναν μόνο στον αέρα ως προειδοποίηση.
  • Σε εξέλιξη είναι η βαλλιστική εξέταση και η πειθαρχική έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για να διαπιστωθεί αν οι σφαίρες προκάλεσαν άμεσο τραυματισμό ή εξοστρακισμό.
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Αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας, οι οποίοι συνελήφθησαν για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος στις 7 Ιουλίου.

Οι αστυνομικοί διώκονται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ τους δόθηκε διήμερη προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους. Οι απολογίες τους πρόκειται να ξεκινήσουν αύριο στις 11:00 και στις 12:00 το πρωί.

Διασωληνωμένος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, με την κατάστασή του να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε στο newsbomb.gr, η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός.

Όπως ανέφερε, λόγω της αιμορραγίας που είχε όταν διακομίσθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί η σφαίρα από το κεφάλι του για αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του στη ΜΕΘ. Δεν είναι γνωστό όμως αν αφαιρέθηκαν θραύσματα κατά το χειρουργείο.

Μόλις σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και κρίνουν οι γιατροί του νοσοκομείου ΚΑΤ, θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση. Σημειώνεται ότι δεν έχει άλλα τραύματα σε άλλο σημείο του σώματός του.

«Το παιδί, μετά τη σφαίρα που έφαγε, διεκομίσθη στο νοσοκομείο του Άργους. Συνάδελφοι μου είπαν πως ήταν με το μαγιό του και είχε μια στρατιωτική ταυτότητα στον λαιμό. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι συνάδελφοι εκεί προσπάθησαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Διεκομίσθη στο Θριάσιο νοσοκομείο, εκεί έγινε χειρουργική επέμβαση», ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος νωρίτερα στο MEGA.

Για πέντε σφαίρες μιλά η μητέρα του

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας του 20χρονου, η οποία μίλησε στο MEGA, ο νέος είχε βγει από το σπίτι με το αυτοκίνητο για να κολυμπήσει στη θάλασσα, χωρίς να έχει το δίπλωμα μαζί του. Κατά το σήμα των αστυνομικών πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να φύγει, επειδή την περασμένη χρονιά είχε συλληφθεί για περιστατικό βίας κατά αστυνομικών.

Η μητέρα, που μεγάλωσε μόνη της των 20χρονο, ανέφερε πως ο 20χρονος διακομίσθηκε με πέντε σφαίρες στο κεφάλι, ενώ κατά το χειρουργείο του αφαιρέθηκαν οι δύο. Παράλληλα πρόσθεσε πως έχει συνολικά δύο τραύματα στο κεφάλι.

Η ίδια δηλώνει πως το παιδί αντιμετωπίζει αναπηρία σε ποσοστό 89%, καθώς έχει αυτισμό.

Σε άλλη κατάθεση, ενός νευροχειρούργου από το Θριάσιο νοσοκομείο, ο οποίος παρέλαβε το παιδί όταν μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο του Άργους, ανέφερε ότι έφερε ένα «τυφλό τραύμα» από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού με σημείο εισόδου ακριβώς πάνω από τον αυχένα. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να την αφαιρέσουν κατά την επέμβαση.

Το ΚΑΤ αρνήθηκε να δώσει την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Βρέθηκε αεροβόλο όπλο

Το χρονικό της υπόθεσης ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο στο όχημα του νεαρού στο Άργος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε υπηρεσιακά οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο στελέχη της ομάδας ΟΠΚΕ που βρίσκονταν εκτός των οχημάτων.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε σε αρκετές περιοχές του Άργους, μέχρι που το αυτοκίνητο του 20χρονου εγκλωβίστηκε κοντά σε δύσβατη περιοχή. Από εκεί ο 20χρονος συνέχισε τρέχοντας με δύο αστυνομικούς να τον κυνηγούν και να πυροβολούν προς στο μέρος του.

Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλυκες, ενώ ο τοίχος μπροστά από τον οποίο χτυπήθηκε ο 20χρονος, έφερε έξι τρύπες που φέρεται να προκλήθηκαν από τις σφαίρες.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερη έρευνα εντοπίστηκε ένα αεροβόλο όπλο το οποίο ανήκε στον 20χρονο, σε σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή.

Οι δύο αστυνομικοί υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι οι βολές έγιναν αποκλειστικά στον αέρα με προειδοποιητικό και εκφοβιστικό χαρακτήρα, χωρίς πρόθεση να πλήξουν τον νεαρό.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης, τα οποία θα δείξουν αν πρόκειται για απευθείας πλήγμα ή για εξοστρακισμό βολίδας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η πειθαρχική έρευνα από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ.

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