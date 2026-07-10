Τουρίστρια στην Ιταλία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής δυο φορές μέσα σε λίγες ώρες

Πώς το ταξίδι στην Ιταλία έγινε εφιάλτης για την γυναίκα από την Αυστραλία

Μίλτος Τσεκούρας

Τουρίστρια στην Ιταλία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής δυο φορές μέσα σε λίγες ώρες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια 36χρονη Αυστραλή ταξιδιώτισσα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα απαγωγής δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες στην Ιταλία.
  • Η πρώτη απαγωγή συνέβη όταν ένας άνδρας την ανάγκασε να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα αγνοώντας τις εκκλήσεις της να σταματήσει.
  • Η γυναίκα κατάφερε να διαφύγει όταν βρέθηκε σε περιφραγμένο χώρο, στέλνοντας το στίγμα της στον εκπαιδευτή της.
  • Η δεύτερη απαγωγή σημειώθηκε όταν ένας φύλακας ασφαλείας την ρώτησε τι θα έκανε ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά, και εκείνη απομακρύνθηκε τρέχοντας.
  • Η ταξιδιώτισσα επέστρεψε με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της, αλλά δηλώνει σοκαρισμένη και επιφυλακτική για μελλοντική επιστροφή στην Ιταλία.
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Μια 36χρονη Αυστραλή τουρίστρια περιέγραψε πώς η παραμονή της στην Ιταλία εξελίχθηκε σε εφιάλτη, όταν, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα απαγωγής δύο φορές μέσα σε λίγες ώρες από δύο διαφορετικούς άνδρες.

Η Στέφανι, στέλεχος από τη Μελβούρνη, είχε ταξιδέψει στην Ευρώπη με φίλους της τον περασμένο Οκτώβριο και παρέμεινε μόνη της στην Ιταλία μετά την αναχώρησή τους.

Είχε στραφεί στην περιοχή του Λο Στανιόνε, κοντά στο Μαρσάλα της Σικελίας, τόσο λόγω της ενασχόλησής της με το kiteboarding όσο και λόγω του ενδιαφέροντός της για τα προγράμματα των λεγόμενων «σπιτιών του 1 ευρώ».

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση ξέφυγε όταν μπήκε στο αυτοκίνητο ενός αλλοδαπού, ο οποίος, όπως κατήγγειλε, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και αγνόησε τις εκκλήσεις της να σταματήσει. Η γυναίκα περιέγραψε πως, αντιλαμβανόμενη ότι δεν ήταν ασφαλής, έστειλε το στίγμα της στον εκπαιδευτή της και τελικά κατάφερε να διαφύγει όταν βρέθηκε σε περιφραγμένο χώρο.

Λίγο αργότερα, η Στέφανι δέχθηκε να επιβιβαστεί στο όχημα φύλακα ασφαλείας που την εντόπισε και προσφέρθηκε να τη μεταφέρει πίσω στο κατάλυμά της. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, και αυτή η διαδρομή κατέληξε με απρόβλεπτο τρόπο, όταν ο άνδρας τη ρώτησε, μέσω μεταφραστικής εφαρμογής στο κινητό της, τι θα έκανε η ίδια ως αντάλλαγμα για τη μεταφορά. Τότε, η 36χρονη βγήκε από το όχημα και απομακρύνθηκε τρέχοντας.

Η ίδια τελικά επέστρεψε με ασφάλεια στο ξενοδοχείο της, ενώ δήλωσε ότι το περιστατικό την άφησε σοκαρισμένη και φοβισμένη. Όπως τόνισε, δεν θεωρεί ότι το συμβάν συνδέεται με την Ιταλία ως χώρα, επισημαίνοντας ότι ο πρώτος άνδρας ήταν Ευρωπαίος που δούλευε στην χώρα. Παράλληλα, ανέφερε πως πλέον βλέπει με επιφύλαξη το σχέδιό της να επιστρέψει στη χώρα για κάποιο νέο project.

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