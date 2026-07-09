Ιταλία: «Μου έβαλαν το πιστόλι στο στόμα και με έδεσαν στο κρεβάτι για ώρες» – Εφιαλτική ληστεία

Η δραματική μαρτυρία της 59χρονης Γουίλμα Ινιέλτσι, η οποία κρατήθηκε όμηρος από ληστές ενώ βρισκόταν μόνη στο σπίτι της: «Έλεγαν ότι θα με σκοτώσουν και ότι θα σκοτώσουν και τον άντρα μου».

Newsbomb

Ιταλία: «Μου έβαλαν το πιστόλι στο στόμα και με έδεσαν στο κρεβάτι για ώρες» – Εφιαλτική ληστεία
Città di Settimo Torinese
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Γουίλμα Ινιέλτσι, 59 ετών, έζησε στιγμές απόλυτου τρόμου όταν τρεις ένοπλοι εισέβαλαν στη βίλα της στο Πετσέτο Τορινέζε, στους λόφους έξω από το Τορίνο, και την κράτησαν δεμένη και υπό ομηρία για περίπου μιάμιση ώρα.

Η γυναίκα βρισκόταν μόνη στο σπίτι, καθώς ο σύζυγός της, Ενρίκο Μπαρέρα, ιδιοκτήτης της εταιρείας Tessil Tex Due, που κατασκευάζει υφάσματα για εσωτερικά αυτοκινήτων, και ο γιος τους Τζοβάνι είχαν βγει για δείπνο.

«Μου κόλλησαν το πιστόλι στο κεφάλι και μετά στο στόμα»

«Ήμουν στην κρεβατοκάμαρα και έβλεπα τηλεόραση όταν είδα να ανάβουν τα φώτα στον κήπο», περιγράφει ακόμη σοκαρισμένη η 59χρονη. «Στην αρχή νόμιζα ότι είχε επιστρέψει ο άντρας μου, αν και μου φάνηκε περίεργο, γιατί συνήθως μπαίνει από το γκαράζ».

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας με κουκούλα ανέβηκε τρέχοντας τις σκάλες.

«Μου φώναξε να μείνω ακίνητη και καθιστή. Έβγαλε ένα σχοινί και μου έδεσε τα χέρια».

Σύντομα εμφανίστηκαν και δύο συνεργοί του, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι.

«Με σημάδεψε με το όπλο στο μέτωπο και μετά μου το έβαλε μέσα στο στόμα. Ούρλιαζαν να τους πω πού βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να παραμείνω ψύχραιμη και να τους εξηγήσω ότι δεν έχουμε χρηματοκιβώτιο. Δεν με πίστευαν, με έβριζαν και έλεγαν ότι θα με σκοτώσουν. Όμως πραγματικά δεν υπάρχει χρηματοκιβώτιο στο σπίτι».

Έκαναν άνω-κάτω τη βίλα

Οι ληστές άρχισαν στη συνέχεια να ερευνούν εξονυχιστικά όλους τους χώρους της κατοικίας.

«Έσπασαν ντουλάπια και συρτάρια. Ήταν πολύ νευρικοί και μιλούσαν ιταλικά με ανατολικοευρωπαϊκή προφορά. Πήραν ρολόγια, ρούχα και κοσμήματα», αφηγείται.

Πριν φύγουν, εξαπέλυσαν ακόμη μία απειλή.

«Μου είπαν να μην κουνηθώ, διαφορετικά θα περίμεναν να επιστρέψει ο σύζυγός μου για να τον σκοτώσουν».

Η γυναίκα παρέμεινε ακίνητη για λίγη ώρα. Όταν διαπίστωσε ότι τα φώτα στον κήπο είχαν σβήσει και οι δράστες είχαν αποχωρήσει, κλείδωσε την πόρτα του δωματίου, τηλεφώνησε στον σύζυγο και τον γιο της και εκείνοι ειδοποίησαν αμέσως τους καραμπινιέρους, οι οποίοι έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι δράστες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας

Μέχρι τότε οι ληστές είχαν ήδη διαφύγει. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικής κατοικίας καταγράφουν τρεις κουκουλοφόρους να επιβιβάζονται σε αυτοκίνητο, όπου τους περίμενε τέταρτος συνεργός, με τις έρευνες των καραμπινιέρων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: La Stampa

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