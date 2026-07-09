Μπιλ Γκέιτς: Η εμφάνιση με την νέα σύντροφό του

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς εμφανίστηκε με τη νέα σύντροφό του, Πόλα Χερντ, σε συνέδριο δισεκατομμυριούχων στο Άινταχο των ΗΠΑ.

Ο 70χρονος επιχειρηματίας συμμετείχε σε συνέδριο που θεωρείται θερινή κατασκήνωση των δισεκατομμυριούχων.

Πρόσφατα κατέθεσε στο Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» τον δισεκατομμυριούχο και ιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς με τη σύντροφό του, Πόλα Χερντ.

Ο Γκέιτς συμμετείχε σε ένα συνέδριο στο Άινταχο, το οποίο αποκαλείται η θερινή κατασκήνωση των δισεκατομμυριούχων. Ο 70χρονος εμφανίστηκε χαμογελαστός μπροστά στους φωτογράφους την ώρα που καθόταν σε ένα αυτοκίνητο του γκολφ. Δίπλα του ήταν καθισμένη η σύντροφός του, Πόλα Χερντ.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο κροίσος υποχρεώθηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικές επιθέσεις, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες και μια πολύ νεότερή του επιχειρηματία του ιατρικού κλάδου γύρω στο 2010 όταν ήταν παντρεμένος με την Μελίντα Γκέιτς.

«Έμαθα ότι ο Έπσταϊν είχε πληροφορηθεί ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική μου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είχα απατήσει τη σύζυγό μου», είπε ο Γκέιτς, ο οποίος απαντούσε επί έξι ώρες σε ερωτήσεις της Επιτροπής.

«Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τις απιστίες μου, εκτός από τα πολλά ψέματα που πρόσθεσε, για να με πιέσει να ξανασυνδεθώ μαζί του», πρόσθεσε ο Γκέιτς.

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