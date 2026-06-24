Μπιλ Γκέιτς: Μίλησε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που τον οδήγησαν στο διαζύγιο και τον Έπσταϊν

Ο 70χρονος ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μπιλ Γκέιτς: Μίλησε για τις εξωσυζυγικές σχέσεις που τον οδήγησαν στο διαζύγιο και τον Έπσταϊν

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς το 2019, στο Κέρκλαντ της Ουάσινγκτον.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε στο Κογκρέσο ότι είχε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις που επηρέασαν αρνητικά τον γάμο του με τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.
  • Κατά την ακρόαση, ο Γκέιτς επιβεβαίωσε σχέσεις με τη δρ Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ, τη Ρωσίδα Καρίμα Νιγκματουλίνα και τη Μίλα Αντόνοβα.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τη Μελίντα για αυτές τις σχέσεις πριν το διαζύγιό τους το 2021, αν και το διαζύγιο δεν ήταν αρχικά υπό συζήτηση.
  • Η ακρόαση εστίασε επίσης στη φιλία του Γκέιτς με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, για την οποία ο Γκέιτς έχει ζητήσει δημόσια συγγνώμη.
  • Η Μελίντα Γκέιτς έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι η σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον Έπσταϊν συνέβαλε στη διάλυση του γάμου τους.
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Σε εξαιρετικά προσωπικές αποκαλύψεις σχετικά με την ιδιωτική ζωή του προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος, Μπιλ Γκέιτς κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο, στο πλαίσιο της εξέτασης της σχέσης του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα πρακτικά που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα, ο 70χρονος ιδρυτής της Microsoft παραδέχτηκε πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις και μίλησε ειλικρινά για τον αντίκτυπο που αυτές είχαν στον γάμο του με την πρώην σύζυγό του, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς.

Η ακρόαση, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων νωρίτερα αυτό το μήνα, επικεντρώθηκε κυρίως στις παλαιότερες σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς με τον Τζέφρι Επσταϊν.

Κατά τη διάρκεια της, ο Μπιλ Γκέιτς επιβεβαίωσε ότι είχε σχέσεις με την επιχειρηματία του ιατρικού τομέα, τη δρ Άλις Τζέικομπς Νέσελροντ, και τη Ρωσίδα πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγκματουλίνα.

Ο δισεκατομμυριούχος κατέθεσε ότι είχε ενημερώσει τη Μελίντα για τις σχέσεις αυτές πριν από το διαζύγιό τους το 2021, παραδεχόμενος ότι οι συζητήσεις αυτές είχαν αποδειχθεί «πολύ οδυνηρές» για εκείνη.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Μπιλ Γκέιτς ανέφερε ότι αποκάλυψε αρχικά τη σχέση του με τη Δρ Τζέικομπς, πριν συζητήσει αργότερα τις σχέσεις του με τη Νιγκματουλίνα και τη Ρωσίδα παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα.

Αν και ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι αποκαλύψεις ήταν οδυνηρές για τη σύζυγό του, σημείωσε ότι το διαζύγιο δεν ήταν υπό συζήτηση σε αυτό το στάδιο του γάμου τους.

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Ο Μπιλ Γκέιτς και η Μίλα Αντόνοβα

Ερωτήσεις σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Μεγάλο μέρος της ακρόασης επικεντρώθηκε στη φιλία του Μπιλ Γκέιτς με τον Έπσταϊν, την οποία έχει περιγράψει επανειλημμένα ως μία από τις μεγαλύτερες λύπες της ζωής του.

Ο δισεκκατομυριούχος δήλωσε στους βουλευτές ότι εύχεται να μην είχε γνωρίσει ποτέ τον Τζέφρι Έπσταϊν και έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το γεγονός ότι διατήρησε επαφή μαζί του, αφού ο χρηματοδότης είχε ήδη καταδικαστεί ως σεξουαλικός εγκληματίας.

Οι βουλευτές ρώτησαν τον Μπιλ Γκέιτς σχετικά με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα οποία εμπλέκονταν ο Τζέφρι Έπσταϊν, η Δρ Τζέικομπς και ο μακροχρόνιος σύμβουλος του Ιδρύματος Γκέιτς, Μπόρις Νικόλιτς.

Όταν ρωτήθηκε για τις αναφορές στη Δρ Τζέικομπς στην αλληλογραφία που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας, ο Μπιλ Γκέιτς παραδέχτηκε τη σχέση τους. «Υπήρξε μια περίοδος που είχα σχέση με τη Δρ Τζέικομπς», δήλωσε στην επιτροπή.

Προηγούμενες δηλώσεις της Μελίντα

Η Μελίντα Γκέιτς έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Έπσταϊν στη διάλυση του γάμου τους. Σε συνεντεύξεις που έδωσε μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, παραδέχτηκε ότι ήταν βαθιά ταραγμένη από τη σχέση του Μπιλ Γκέιτς με τον χρηματιστή και χαρακτήρισε τη γνωριμία της με τον Τζέφρι Έπσταϊν ως λάθος.

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