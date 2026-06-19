Ένας βιαστής, ένας σαμάνος και μια φίλη του Έπσταϊν: Αυτή είναι η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας

Snapshot Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας Μέτε

Μαρίτ, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για βιασμό, σεξουαλική παρενόχληση και απερίσκεπτη συμπεριφορά.

Η πριγκίπισσα Μέτε

Μαρίτ διατηρούσε στενή φιλία με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, όπως αποδεικνύουν εκατοντάδες email μεταξύ τους.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ παραιτήθηκε από τα βασιλικά καθήκοντα μετά τον γάμο της με τον εναλλακτικό θεραπευτή Ντούρεκ Βερέτ, ο οποίος έχει εκφράσει αμφιλεγόμενες απόψεις.

Η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας αντιμετωπίζει πτώση της δημοτικότητας και αυξανόμενες φωνές για την κατάργηση της μοναρχίας λόγω των πολλαπλών σκανδάλων.

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε' δείχνει τάσεις εξορθολογισμού της μοναρχίας, υποστηριζόμενος από τους διαδόχους του, μετά τα πρόσφατα σκάνδαλα. Snapshot powered by AI

Όταν ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης αφού βρέθηκε ένοχος για βιασμό, δεν βρισκόταν στην αίθουσα του δικαστηρίου. Αντ' αυτού ήταν στο Βασιλικό Παλάτι του Όσλο, το οποίο βρίσκεται μόλις 10 λεπτά μακριά και άκουσε την ετυμηγορία του μέσω βιντεοκλήσης.

Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μαρίτ, κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού, έξι για σεξουαλική παρενόχληση και έξι για «απερίσκεπτη συμπεριφορά», ενώ ήταν αντιμέτωπος με σχεδόν 40 κατηγορίες.

Ένας από τους βιασμούς έλαβε χώρα σε ένα πάρτι στο υπόγειο της εξοχικής κατοικίας των γονιών του το 2018, ενώ ο δεύτερος σε ένα πάρτι στο Όσλο το 2024.

Ο Μάριους συνελήφθη αφού βρέθηκαν στο κινητό του και στον φορητό υπολογιστή του βίντεο, στα οποία εμφανίζεται να κακοποιεί τα θύματά του, τα οποία ήταν αναίσθητα.

Η καταδίκη του ακολούθησε μια δίκη έξι εβδομάδων που συγκλόνισε και αναστάτωσε ολόκληρη την Νορβηγία, οι κάτοικοι της οποίας ήδη ταλανίζονται από μια σειρά σκανδάλων που κάνουν τη βρετανική μοναρχία να φαίνεται σχεδόν ευπρεπής σε σύγκριση, σχολιάζει η Daily Mail.

O Mάριους Μποργκ Χόιμπι

Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ και το σκάνδαλο με τον Έπσταϊν

Όσον αφορά τη μητέρα του Μάριους, τη 52χρονη Μέττε-Μαρίτ – η οποία έγινε μέλος της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας το 2001, όταν ο γιος ήταν τεσσάρων ετών – διατηρούσε μια φαινομενικά στενή φιλία με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, χρόνια αφού εκείνος είχε καταδικαστεί για διακίνηση ανηλίκων με σκοπό την πορνεία το 2008.

Το όνομά της εμφανίζεται τουλάχιστον 1.000 φορές στα έγγραφα που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της υπόθεσης του Έπσταϊν – σε email που ανταλλάχθηκαν μεταξύ του 2011 και του 2014.

Τα email που περιέχονταν στα αρχεία υποδήλωναν ότι οι δύο τους ήταν κοντά, με τη Μέτε-Μάριτ να λέει στον Έπσταϊν ότι «μου γαργαλάς το μυαλό» σε ένα μήνυμα και να τον αποκαλεί «καλόκαρδο» και «πολύ αγαπητό» σε άλλα. Το 2012, η ​​Mέτε-Μάριτ είπε στον Επστάιν ότι ήταν «πολύ γοητευτικός» και ρώτησε αν ήταν «ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες να κρατούν μια σανίδα του σερφ για την ταπετσαρία του 15χρονου γιου μου;»

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ AP

Εβδομάδες νωρίτερα, η ίδια και ο Επστάιν είχαν ανταλλάξει email με το οποίο την ενημέρωνε ότι βρισκόταν σε «κυνήγι συζύγων» στο Παρίσι. Εκείνη απάντησε ότι η γαλλική πρωτεύουσα ήταν «καλή για μοιχεία» και πρόσθεσε ότι «οι Σκανδιναβοί είναι καλύτεροι σύζυγοι».

Σε ένα άλλο email, η Μέτε-Μαρίτ ευχαρίστησε τον Επστάιν για τα λουλούδια που της έστειλε όταν δεν ένιωθε καλά, κλείνοντας με «Με αγάπη, Mm». Στα email αναφέρονταν τακτικά σχέδια για συνάντηση, ενώ τα αρχεία δείχνουν ότι έμεινε επίσης στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα για τέσσερις ημέρες το 2013, όταν ο Επστάιν δεν ήταν εκεί.

Και ενώ προσπαθεί να σώσει τη φήμη της, το 2018 διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί καταστροφή στους πνεύμονες και αναπνευστική δυσχέρεια. Έπειτα από εβδομάδες αναμονής υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα και αναρρώνει.

Χωρίς τη μεταμόσχευση, ίσως δεν θα ζούσε για περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα και το νορβηγικό «Megxit»

Ωστόσο, τα «σκάνδαλα» για την νορβηγική μοναρχία ξεκινούν χρόνια πριν.

Η πρώην πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζ, κόρη του σημερινού βασιλιά Χάραλντ Ε' και ξαδέλφη του βασιλιά Κάρολου, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τον Ντούρεκ Βερέτ, έναν εναλλακτικό θεραπευτή, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από τα βασιλικά της καθήκοντα σε μια κίνηση που ονομάστηκε το νορβηγικό «Megxit».

Ωστόσο, το ζευγάρι κατηγορείται ότι εκμεταλλεύεται τη βασιλική του ιδιότητα για κέρδος, ενώ παράλληλα παραπονιέται για την ανεπιθύμητη προσοχή.

Ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Rebel Royals: An Unlikely Love Story» κατέγραψε την ιστορία του ζευγαριού έως και τον γάμο τους το 2024, για τον οποίο πούλησαν τις φωτογραφίες τους στο περιοδικό «Hello!» και τα δικαιώματα της ταινίας στο Netflix.

Και αυτό το φθινόπωρο, το ζευγάρι θα πρωταγωνιστήσει σε μια τηλεοπτική σειρά ριάλιτι, με τίτλο «Alternative Norway» (Εναλλακτική Νορβηγία), η οποία θα καταγράφει τις πνευματικές τους πεποιθήσεις.

Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα AP

Ο 51χρονος Βερέτ έχει περιγράψει τον εαυτό του ως ένα «είδος ερπετού σε συνδυασμό με την Ανδρομέδα» -αναφερόμενος στον γαλαξία που, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Νέας Εποχής, φιλοξενεί εξαιρετικά εξελιγμένα πνευματικά όντα- και ισχυρίζεται ότι γνώρισε τη Μάρθα Λουίζ σε μια άλλη ζωή, όταν ήταν Φαραώ στην Αίγυπτο.

Σε ένα βιβλίο που δημοσίευσε το 2019, το οποίο στη συνέχεια αποσύρθηκε από την Νορβηγία, ο Βερέτ ισχυρίστηκε ότι η χημειοθεραπεία είναι αναποτελεσματική και ότι ο παιδικός καρκίνος προκύπτει από τη δυστυχία του παιδιού και την υποσυνείδητη επιθυμία του να μην ζει.

Ο Βερέτ έχει έκτοτε αναγνωρίσει ότι ορισμένες από τις απόψεις του είναι αμφιλεγόμενες και δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ «πρόθεσή» του να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

Ακόμη και πριν από τη καταδίκη του Μάριους για βιασμό, τα ποσοστά αποδοχής της βασιλικής οικογένειας, που κάποτε τιμούνταν για την παραμυθένια εικόνα της, είχαν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα – από το 84% στο 60%.

Τώρα, ορισμένοι ζητούν την πλήρη κατάργηση της μοναρχίας.

Η «βασανιστική παιδική ηλικία» του Μάριους

Αν και ο Μάριους δεν κατέχει βασιλικό τίτλο και δεν έχει ασκήσει ποτέ επίσημα βασιλικά καθήκοντα, μεγάλωσε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας από τον πρίγκιπα Χάακον, ο οποίος στη συνέχεια απέκτησε δύο παιδιά με τη Μέτε-Μαρίτ: την 22χρονη πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον 20χρονο πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους.

Ο βιολογικός πατέρας του Μάριους, ο Μόρτεν Μποργκ, ένας επιχειρηματίας με τον οποίο η Μέτε-Μαρίτ είχε μια σύντομη σχέση πριν γνωρίσει τον Χάακον σε ένα μουσικό φεστιβάλ, έχει καταδικαστεί και φυλακιστεί πολλές φορές για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά.

Ωστόσο, ο Μάριους φαίνεται να βασανίζεται τόσο από τα προνόμια του όσο και από τον ρόλο του «άουτσαϊντερ», τον οποίον βίωνε κατά την διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

Στο δικαστήριο περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια ότι «δεχόταν παρενόχληση και βασανιστήρια» από την ηλικία των τριών ετών, ζώντας μια ζωή με την οποία λίγοι μπορούσαν να ταυτιστούν.

«Είμαι γνωστός ως ο γιος της μητέρας μου. Τίποτα άλλο. Είχα μια ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση. Και αυτό εκδηλώθηκε με πολύ σεξ, πολλά ναρκωτικά και πολύ αλκοόλ», είπε.

Στην εφηβεία του, σύχναζε σε πολυτελή νυχτερινά κέντρα στο Όσλο, όπου η κοκαΐνη ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Συνομιλούσε με μοντέλα και influencers, και συμπεριφερόταν ακριβώς όπως ήθελε, χωρίς καμία συνέπεια.

Συνελήφθη τον Αύγουστο του 2024, αφού οι αρχές κλήθηκαν σε ένα διαμέρισμα σε μια αριστοκρατική περιοχή του Όσλο, αφού γείτονες και περαστικοί είχαν ακούσει έναν άνδρα να φωνάζει «θέλω να πεθάνεις».

Φτάνοντας στο σημείο, η αστυνομία βρήκε έναν πολυέλαιο σπασμένο στο πάτωμα και ένα μαχαίρι καρφωμένο στον τοίχο. Το φερόμενο θύμα του Μάριους, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα, και βρισκόταν ακινητοποιημένο στο κρεβάτι αφού είχε «στραγγαλίστηκε επανειλημμένα», σύμφωνα με τι αρχές.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψης του Μάριους, δύο πρώην σύντροφοί του μίλησαν δημόσια για την κακοποίηση που υπέστησαν από αυτόν.

Το μοντέλο, ηθοποιός και influencer Τζουλιάνα Σνέκκεσταντ, η οποία είχε σχέση με τον Μάριους μεταξύ του 2018 και του 2022, είχε δηλώσει στα social media ότι ένιωθε την «πραγματική ευθύνη να μιλήσει», ενώ η 29χρονη influencer Νόρα Χάουκλαντ, η οποία έζησε με τον Μάριους για ένα χρόνο, είπε ότι την αποκαλούσε συνεχώς «γ****η πόρνη», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις την είχε στραγγαλίσει, την είχε κλωτσήσει και της έκλεινε την πόρτα στο πρόσωπο.

Στη συνέχεια, ο Μάριους κατηγορήθηκε ότι μεταξύ του 2018 και του 2024 είχε κακοποιήσει σεξουαλικά τέσσερις γυναίκες ενώ ήταν αναίσθητες, πράξη που συνιστά βιασμό σύμφωνα με τη νορβηγική νομοθεσία. Οι πράξεις του αποκαλύφθηκαν από βίντεο που ο Μάριους φέρεται να είχε τραβήξει με το κινητό του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του, η μητέρα του κράτησε χαμηλό προφίλ.

«Αυτό που ίσως με αναστατώνει περισσότερο είναι το γεγονός ότι μας επικρίνουν για τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την κατάσταση ως γονείς», είπε.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε Μάριτ ΕΡΑ

Λίγες ώρες μετά την καταδίκη του, οι δικηγόροι ανακοίνωσαν ότι ο Μάριους θα ασκήσει έφεση.

Η βασιλική οικογένεια παρέμεινε σιωπηλή κατά την διάρκεια της δίκης. «Το θέμα εξετάστηκε από τα δικαστήρια και δεν έχουμε κανένα σχόλιο για το αποτέλεσμα», είχε πει απλά ένας εκπρόσωπος του βασιλικού παλατιού.

Οι πολίτες της Νορβηγίας είχαν ήδη συγκλονιστεί από τις αποκαλύψεις σχετικά με τη μητέρα του Μάριους με τον Έπσταϊν.

Σε μια δήλωση που είχε κάνει λίγες ημέρες μετά την δημοσιοποίηση των εγγράφων, η Μέτε-Μάριτ είχε πει: «Έδειξα κακή κρίση και λυπάμαι βαθιά που είχα οποιαδήποτε επαφή με τον Έπσταϊν. Είναι απλώς ντροπιαστικό». Παράλληλα, είχε εκφράσει τη «βαθιά συμπάθεια και αλληλεγγύη» της προς τα θύματα του Επστάιν και είχε πει ότι ήταν υπεύθυνη «για το ότι δεν έλεγξε το ιστορικό του Έπσταϊν πιο προσεκτικά και δεν κατάλαβε αρκετά γρήγορα τι είδους άνθρωπος ήταν».

Υπό την πίεση του πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ο οποίος «συμφώνησε» ότι η Μέτε-Μαρίτ είχε διαπράξει σφάλμα κρίσης, η ίδια δέχτηκε να δώσει συνέντευξη στον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK τον Μάρτιο.

Καθισμένη δίπλα στον σύζυγό της, δήλωσε ότι «χειραγωγήθηκε και εξαπατήθηκε» από τον Έπσταϊν, αλλά επανέλαβε ότι «δεν γνώριζε για τις πράξεις του».

Αναφερόμενη στον γιο της, είχε πει: «Είμαι η μητέρα ενός νεαρού άνδρα που βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση».

Όσον αφορά τον βασιλιά Χάραλντ, τον εν ενεργεία μονάρχη, και τη βασίλισσα Σόνια; Έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλοί καθ’ όλη τη διάρκεια των σκανδάλων της οικογενείας τους.

Ίσως είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, για να σηματοδοτήσει τα 89α γενέθλιά του τον Φεβρουάριο, είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία τους άμεσους διάδοχους του – τον γιο του πρίγκιπα Χάακον και την εγγονή του, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, να τον πλασιώνουν.

Σε μια στάση που υποδηλώνει ότι οι διάδοχοί του τον στηρίζουν κυριολεκτικά, η φωτογραφία αυτή αποτέλεσε μια σπάνια απόκλιση από τις επίσημες ατομικές φωτογραφίες γενεθλίων που συνήθως δημοσιεύει η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας.

Ήταν, όπως έχουν αναφέρει ειδικοί σε θέματα βασιλείας, η πιο σαφής έως τώρα ένδειξη ότι ο βασιλιάς της Νορβηγίας σκοπεύει να εξορθολογίσει τη μοναρχία, με τα δύο ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας να του προσφέρουν ακλόνητη υποστήριξη.

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