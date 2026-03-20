Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ για Έπσταϊν: «Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα»

O πρίγκιπας Χάακον (αριστερά) και η πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ της Νορβηγίας φτάνουν για τις τελετές στο Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, στη Νέα Υόρκη. Η Μέττε-Μαρίτ Τσέσεμ Χόιμπι προσέλκυσε την προσοχή του κοινού για το ταραχώδες παρελθόν της όταν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας το 2001. Η Hoiby, που κάποτε ήταν σερβιτόρα, είχε έναν γιο με έναν άνδρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση για κατοχή κοκαΐνης. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι είχε παρευρεθεί σε πάρτι όπου γινόταν χρήση ναρκωτικών

Να περιορίσει τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη της φιλικής σχέσης της με τον Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, η οποία δήλωσε ότι έχει μετανιώσει.

«Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα. Φυσικά και εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε συνέντευξή της στο δημόσιο δίκτυο NRK.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι δεν έλεγξα το παρελθόν του πιο διεξοδικά και επίσης να αναγνωρίσω ότι χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα τόσο πολύ», τόνισε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας.

H πριγκίπισα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ AP

«Ήταν μια φιλική σχέση: ήταν πρώτα και κύρια φίλος μου. Αλλά αν η ερώτησή σας είναι αν η σχέση είχε άλλη φύση, η απάντηση είναι όχι», εξήγησε.

Η πριγκίπισσα, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου Χάακον, διατήρησε επικοινωνία με τον Έπστιν από το 2011 ως το 2014, και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες στη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής της το 2013, προκύπτει από τα αμερικανικά έγγραφα. «Δεν είδα ποτέ κάτι παράνομο», δήλωσε σήμερα η Μέτε-Μάριτ στο δίκτυο NRK.