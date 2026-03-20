Πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ για Έπσταϊν: «Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα»
Εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ, λέει η πριγκίπισσα της Νορβηγίας για την φιλική σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Να περιορίσει τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την αποκάλυψη της φιλικής σχέσης της με τον Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, η οποία δήλωσε ότι έχει μετανιώσει.
«Χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα. Φυσικά και εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε συνέντευξή της στο δημόσιο δίκτυο NRK.
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα να αναγνωρίσω ότι δεν έλεγξα το παρελθόν του πιο διεξοδικά και επίσης να αναγνωρίσω ότι χειραγωγήθηκα και εξαπατήθηκα τόσο πολύ», τόνισε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας.
«Ήταν μια φιλική σχέση: ήταν πρώτα και κύρια φίλος μου. Αλλά αν η ερώτησή σας είναι αν η σχέση είχε άλλη φύση, η απάντηση είναι όχι», εξήγησε.
Η πριγκίπισσα, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου του θρόνου Χάακον, διατήρησε επικοινωνία με τον Έπστιν από το 2011 ως το 2014, και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του στο Παλμ Μπιτς για τέσσερις ημέρες στη διάρκεια ιδιωτικής επίσκεψής της το 2013, προκύπτει από τα αμερικανικά έγγραφα. «Δεν είδα ποτέ κάτι παράνομο», δήλωσε σήμερα η Μέτε-Μάριτ στο δίκτυο NRK.