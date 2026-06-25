Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι μόνο αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα θα επιβιώσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς αναφέρει ότι μόνο οι προγραμματιστές, βιολόγοι, εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα και επαγγελματίες αθλητές θα επιβιώσουν από την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη προκαλέσει απώλειες θέσεων εργασίας, με το Ηνωμένο Βασίλειο να σημειώνει μείωση 8% το προηγούμενο έτος.

Η Microsoft κατέγραψε 40 επαγγέλματα με υψηλή έκθεση στην επίδραση της AI, όπως διερμηνείς, ιστορικοί, μαθηματικοί και δημοσιογράφοι.

Η μελέτη της Microsoft τονίζει ότι η AI μπορεί να υποστηρίξει ή να εκτελέσει πολλές εργασίες αυτών των επαγγελμάτων, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα την εξαφάνισή τους.

Ο Μπιλ Γκέιτς επισημαίνει ότι πολλές παραγωγικές δραστηριότητες θα αυτοματοποιηθούν πλήρως, ενώ ορισμένες εργασίες θα παραμείνουν αποκλειστικά ανθρώπινες. Snapshot powered by AI

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν διστάζει να κάνει προβλέψεις και πλέον πρόσθεσε ένα ακόμη επάγγελμα στη λίστα με τα τρία επαγγέλματα που, κατά την άποψή του, θα επιβιώσουν από την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί τη λέξη-κλειδί των τελευταίων 12 μηνών, με τη ραγδαία εξάπλωσή της τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στις επιχειρήσεις να έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ακόμη και η τοπική παμπ ή το κοντινό κατάστημα με fish and chips πιθανότατα χρησιμοποιούν αφίσες και μενού που έχουν δημιουργηθεί από το ChatGPT, όλα με την ίδια χαρακτηριστική αισθητική.

Πέρα όμως από τα πιο αθώα παραδείγματα, η AI οδηγεί ήδη σε απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην αυτοματοποίηση, αναζητώντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, μελέτη της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley, σύμφωνα με το Bloomberg, έδειξε ότι η AI συνέβαλε σε καθαρές απώλειες θέσεων εργασίας πέρυσι, με τη μείωση να φτάνει το 8%, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα μεταξύ των μεγάλων οικονομιών του κόσμου.

Σε μια περίοδο που η κρίση του κόστους ζωής δυσκολεύει ήδη την καθημερινότητα των πολιτών, η απώλεια της εργασίας εξαιτίας ενός «ρομπότ» είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε κανείς να αντιμετωπίσει.

Ωστόσο, ο Μπιλ Γκέιτς πρόσθεσε τώρα ένα τέταρτο επάγγελμα στη λίστα με εκείνα που θεωρεί ότι θα αντέξουν στην εποχή της AI.

Τα τέσσερα επαγγέλματα που θα επιβιώσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Γκέιτς θεωρείται πρωτοπόρος της τεχνολογίας και οι απόψεις του για ζητήματα που αφορούν υπολογιστές και λογισμικό έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο συνιδρυτής της Microsoft είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με τους Economic Times, ότι οι προγραμματιστές, οι βιολόγοι και οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητοι ακόμη και στην εποχή της αυτοματοποίησης.

Πλέον, προσθέτει και μια τέταρτη κατηγορία: τους επαγγελματίες αθλητές.

Σε εμφάνισή του στην εκπομπή του Jimmy Fallon, ο Γκέιτς δήλωσε:

«Ξέρετε, όπως το μπέιζμπολ. Δεν θα θέλαμε να βλέπουμε υπολογιστές να παίζουν μπέιζμπολ».

Έτσι, οι επαγγελματίες αθλητές μπορούν να αισθάνονται σχετικά ασφαλείς ότι τα ρομπότ δεν πρόκειται να πάρουν σύντομα τη θέση τους.

Όταν όμως ο Φάλον τον ρώτησε αν «θα χρειαζόμαστε ακόμη ανθρώπους», ο Γκέιτς έδωσε μια απάντηση που προκάλεσε αίσθηση:

«Όχι για τα περισσότερα πράγματα – εμείς θα αποφασίσουμε».

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι ορισμένες δραστηριότητες θα παραμείνουν αποκλειστικά ανθρώπινες, αν και όχι πολλές.

«Θα υπάρχουν κάποια πράγματα που θα κρατήσουμε για εμάς, αλλά όσον αφορά την παραγωγή αγαθών, τις μεταφορές και την καλλιέργεια τροφίμων, με τον καιρό αυτά θα γίνουν ουσιαστικά λυμένα προβλήματα», ανέφερε.

Τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025, η Microsoft κατέγραψε 40 επαγγέλματα που θεωρούνται περισσότερο εκτεθειμένα στην επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο ανώτερος ερευνητής της Microsoft, Kiran Tomlinson, διευκρίνισε στο Sky News ότι η μελέτη «εξετάζει ποιες επαγγελματικές κατηγορίες μπορούν να αξιοποιήσουν παραγωγικά τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης και όχι ποιες θέσεις εργασίας θα καταργηθούν ή θα αντικατασταθούν».

Παρ’ όλα αυτά, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αλληλεπικάλυψη με τις δυνατότητες της AI είναι:

Διερμηνείς και μεταφραστές (98%)

Ιστορικοί (91%)

Μαθηματικοί (91%)

Διορθωτές κειμένων (91%)

Προγραμματιστές αυτόματης δημιουργίας κώδικα (90%)

Συγγραφείς και λογοτέχνες (85%)

Βοηθοί στατιστικής ανάλυσης (85%)

Πωλητές και εμπορικοί αντιπρόσωποι (84%)

Τεχνικοί συντάκτες (83%)

Δημοσιογράφοι (81%)

Η μελέτη δεν υποστηρίζει ότι αυτά τα επαγγέλματα θα εξαφανιστούν, αλλά ότι πολλές από τις εργασίες τους μπορούν πλέον να εκτελούνται ή να υποστηρίζονται από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.