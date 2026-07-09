Τα κατάφερε μετά από 20 χρόνια: Βρήκε έναν θησαυρό χρυσού με μόνο «όπλο» έναν ανιχνευτή μετάλλων

Ένας ερασιτέχνης κυνηγός θησαυρών, ο οποίος πέρασε πάνω από δύο δεκαετίες ψάχνοντας σε μια παραλία με τον ανιχνευτή μετάλλων του, «έμεινε άναυδος» όταν ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό χρυσού από ένα ναυάγιο του 16ου αιώνα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Τα κατάφερε μετά από 20 χρόνια: Βρήκε έναν θησαυρό χρυσού με μόνο «όπλο» έναν ανιχνευτή μετάλλων
Amgueddfa Cymru
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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Ο Πίτερ Χιούζ, ένας 69χρονος ερασιτέχνης κυνηγός θησαυρών, έζησε μάλλον την καλύτερη στιγμή της ζωής του όταν οι πρόσφατες άγριες καταιγίδες μετακίνησαν τόνους άμμου από την παραλία Μάργκαμ στο Νιθ Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας.

Αυτή η ξαφνική φυσική μεταβολή έφερε στο φως τα θαμμένα μυστικά που έκρυβε ένα ναυάγιο του 16ου αιώνα και συγκεκριμένα το εμπορικό πλοίο Ann Francis, το οποίο είχε εξαφανιστεί ανεξήγητα εδώ και αιώνες.

Ο Χιούζ, οπλισμένος με τον ανιχνευτή μετάλλων του, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε έναν απίστευτο πλούτο από χρυσά νομίσματα και προσωπικά αντικείμενα του πληρώματος. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η συγκίνηση που ένιωσε όταν σήκωσε το πρώτο νόμισμα από την υγρή άμμο ήταν ανεπανάληπτη.

χρυσά νομίσματα

Το καθαρό χρυσάφι έλαμψε σαν τον ήλιο μέσα στη χούφτα του. Στην αρχή πίστεψε ότι επρόκειτο για κάποια απλή μάρκα, βλέποντας τη φιγούρα του Αγίου Βικεντίου να κρατά ένα πλοίο, όμως γυρίζοντάς το από την άλλη πλευρά αντίκρισε το οικόσημο της Πορτογαλίας.

Η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο. Ήταν ένας πραγματικός αρχαιολογικός θησαυρός. Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι περισσότερες από τις χίλιες επισκέψεις του στο σημείο κατέληγαν σε απογοήτευση, όμως η επιμονή του τον αντάμειψε με τον καλύτερο τρόπο.

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Η ιστορία του πλοίου Ann Francis και τα κρυμμένα μυστικά

Τα ευρήματα αυτά έχουν μια συναρπαστική ιστορική διαδρομή που ξεκινά επίσημα στις 28 Δεκεμβρίου 1583. Εκείνη την ημέρα, το Ann Francis, που ανήκε στον Φράνσις Σάξτον από το Κινγκς Λιν, έπεσε σε μια τρομερή θαλασσοταραχή ενώ επέστρεφε από την Ισπανία, όπου είχε μεταφέρει ένα πολύτιμο φορτίο σιτηρών.

Το πλοίο παρασύρθηκε εντελώς εκτός πορείας. Τσακίστηκε στις ακτές της Ουαλίας, παρασύροντας στον βυθό τα κέρδη της εμπορικής αποστολής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, μόνο το ένα τέταρτο των χρημάτων που μετέφερε το πλοίο είχε ανακτηθεί τότε από τους ντόπιους, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος του θησαυρού κρυμμένο κάτω από το παχύ στρώμα της άμμου.

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Όμως, ο Χιούζ κατάφερε να φέρει στο φως ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της χαμένης ιστορίας, συμπεριλαμβανομένων χρυσών νομισμάτων από την εποχή του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας της Ισπανίας, των γνωστών Καθολικών Μοναρχών. Την ίδια ώρα, ανάμεσα στα αντικείμενα ξεχωρίζουν σφυρίχτρες λοστρόμου, κάνουλες και στρόφιγγες που καρφώνονταν σε βαρέλια μπίρας ή κρασιού, καθώς και μια περίπλοκη κλειδαριά συνδυασμού από ένα ξύλινο σεντούκι του πλοίου. Η μυστική λέξη αυτής της κλειδαριάς παραμένει άλυτο μυστήριο μέχρι σήμερα, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες να παραβιαστεί.

Από την άμμο στο μουσείο για το κοινό

Ο ερασιτέχνης ανιχνευτής δεν σκέφτηκε στιγμή να κρατήσει τα ευρήματα για τον εαυτό του, καθώς θεώρησε αμέσως ότι αυτά τα αντικείμενα ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Ουαλίας και στον λαό της.

Επικοινώνησε με το Amgueddfa Cymru, το εθνικό μουσείο της Ουαλίας, και πλέον η εντυπωσιακή συλλογή εκτίθεται για πρώτη φορά στο National Waterfront Museum. Όπως ανακοινώθηκε από τους υπεύθυνους, το ναυάγιο του 16ου αιώνα δεν προσφέρει μόνο υλικά αγαθά, αλλά συνοδεύεται από ένα πλήθος σύγχρονων καταγραφών που ζωντανεύουν ιστορίες για ναύτες, πλιάτσικο, άρχοντες, έναν λαθρέμπορο, ακόμη και για μια γυναίκα που είχε κατηγορηθεί για μαγεία εκείνη την εποχή.

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Ο Άλαστερ Γουίλις από το εθνικό μουσείο τόνισε ότι αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα συγκλονιστικό μωσαϊκό του παρελθόντος που ξεπερνά την απλή αξία του χρυσού. Η Νικόλ Ντόιφελ, εκπροσωπώντας το National Waterfront Museum, εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την παρουσίαση αυτού του θησαυρού, επισημαίνοντας ότι η έκθεση ενισχύει τον νέο προσανατολισμό του μουσείου να αφηγείται τις στενές σχέσεις της Ουαλίας με τη θάλασσα και τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι επισκέπτες έχουν πλέον την ευκαιρία να δουν από κοντά διαβήτες ναυσιπλοΐας και σπάνια χρυσά κομμάτια που φέρνουν στο μυαλό εικόνες από κινηματογραφικές περιπέτειες.

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