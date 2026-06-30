Ιράκ: 27 κιλά χρυσού, $57 εκατομμύρια και... χρυσά εσώρουχα σε σπίτι βουλευτή

Αντιμέτωποι με πλούτο πέρα από κάθε φαντασία ήλθαν οι αστυνομικοί που εισέβαλλαν σε σπίτι βουλευτή του Ιράκ, στο πλάισιο επιχείρησης κατά της διαφθοράς

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν σε επιχείρηση κατά της διαφθοράς στο Ιράκ έμειναν άναυδοι από τον μυθικό πλούτο που βρήκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό πρωτοφανούς χλιδής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία της βουλευτή Χιντ Αλ Αμπάσι εντοπίστηκαν 57 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 27 κιλά καθαρού χρυσού,χωρίς να είναι σαφές εάν σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα χρυσά εσώρουχα που βρέθηκαν. Η υπόθεση εξετάζεται με προσοχή από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες διευρύνουν το πεδίο των ερευνών.

Ανάμεσα στα ευρήματα κατά την επιχείρηση κατά της διαφθοράς ...ξεχώρισαν τα χρυσά εσώρουχα που βρέθηκαν στο σπίτι βουλευτού

Στο στόχαστρο βουλευτές και γραφειοκράτες

Συνολικά 47 ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται μέλη του κοινοβουλίου και ανώτερα στελέχη της κρατικής μηχανής. Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν συντονισμένες εφόδους τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής σε διάφορες περιοχές, με επίκεντρο την πρωτεύουσα Βαγδάτη. Αν και το όνομα της Χιντ Αλ Αμπάσι παραμένει εγγεγραμμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ιρακινού κοινοβουλίου, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε αναλυτική επιβεβαίωση των συγκεκριμένων κατασχεθέντων υλικών.

Η βουλευτής Χιντ Ελ Αμπάσι που μπήκε στο στόχαστρο της επιχείρησης κατά της διαφθοράς στο Ιρακ

Οι άξονες της κυβερνητικής έρευνας

Η κρατική κινητοποίηση πραγματοποιείται υπό τις οδηγίες της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι, ο οποίος σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε ζητήματα διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Η συγκεκριμένη υπόθεση πάντως δεν είναι η μοναδική που απασχολεί την επικαιρότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ιράκ, σε παράλληλη έρευνα που αφορά πρώην υφυπουργό Πετρελαίου, κατασχέθηκαν περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, 3 δισεκατομμύρια ιρακινά δηνάρια, τιμαλφή, βαρύς οπλισμός και 40 ακίνητα. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην έρευνα, τα στοιχεία που συλλέγονται αναμένεται να οδηγήσουν σε νέο κύκλο καταθέσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

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